Среда, 31 Октября 2018 12:27

АрмИнфо. Исполняющий обязанности министра юстиции Армении Артак Зейналян намерен в неделю раз оповещать общественность страны о процессе амнистии. Об этом он заявил 31октября на внеочередном заседании Национального Собрания РА, на котором обсуждается проект закона закона "Об объявлении амнистии по уголовным делам в связи с 2800-летием основания Эребуни-Еревана и 100-летием провозглашения независимости Первой Республики Армения".

По его словам, ожидаемая амнистия станет беспрецедентной по масштабам. Если в предыдущие годы речь шла о несколько десятках человек, то теперь на свободе могут оказаться 270 лиц. Тем самым, продолжил и.о. министра, государство протягивает им руку, призывая к примирению и должному поведению. Работой

с досрочным освобождением в рамках программы амнистии будет заниматься и служба пробации. Что касается пожизненно заключенных, то, как отметил Артак Зейналян, в их отношении представляются ходатайства в суды. Вопрос с досрочным освобождением пожизненно заключенных является для нового правительства страны политическим вектором. И в каждом отдельном случае будет применяться индивидуальный подход. Он отметил, что в настоящее время действует комиссия по помилованию, которая рассматривает дела, в том числе, и пожизненно заключенных. Главное в этом вопросе, подчеркнул и.о. министра, свести фактор субъективизма к минимуму. Гражданскому обществу, в свою очередь, предоставлены возможности по защите прав заключенных.

Отметим, что сегодня напротив здания Национального Собрания РА родственники и друзья пожизненно заключенных проводят акцию, требуя, чтобы амнистия распространилась и на лиц, отбывающих пожизненный срок. Они заявляют, что, если их требование не будет выполнено, это вызовет новую волну эмиграции из Армении. Ранее и.о. премьера Никол Пашинян заявил, что ни один человек, совершивший убийство, не выйдет на свободу по амнистии.

Согласно законопроекту, не имеют права на амнистию лица, совершившие умышленное убийство или преступления с отягчающими последствиями, а также пожизненно осужденные. Кроме того, не подлежат амнистии лица, осужденные за пытки, терроризм, диверсии, незаконное обогащение, преступления, совершенные в отношении журналистов, сексуальное насилие, освобожденные, но повторно совершившие умышленное преступление. При этом, при амнистии будут учитываться мнения пострадавших и их правопреемников.

Всего, как отметил Артак Зейналян, под амнистию подпадут 270 человек, что составляет 15% от всех заключенных.

Напомним, что в последний раз амнистия по уголовным делам была проведена в 2013 году.