Среда, 31 Октября 2018 11:53

АрмИнфо. 30 октября Президент Республики Арцах Бако Саакян принял делегацию парламента Бельгии во главе с Жан-Жаком Флау.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в ходе встречи были обсуждены различные вопросы, касающиеся отношений Бельгия - Арцах. Президент с удовлетворением отметил, что отношения с Бельгией развиваются достаточно динамично, в особенности на межпарламентском уровне, подчеркнув их важность и востребованность для Арцаха.

Также был затронут ряд вопросов, касающихся внутренней и внешней политики Арцаха и региональных процессов.

Во встрече приняли участие министр иностранных дел Масис Маилян, руководитель европейской комиссии Ай дата Гаспар Карапетян, другие должностные лица