Среда, 31 Октября 2018 11:51

АрмИнфо.Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян принял накануне президента компании "Prime Healthcare", американского филантропа армянского происхождения Майка Сарьяна, который является известным деятелем сферы здравоохранения США и руководителем сети 45 больниц в 14 штатах.

Согласно сообщению пресс-службы правительства РА, приветствуя первый визит Майка Сарьяна в Армению, исполняющий обязанности премьер-министра высоко оценил его многолетнюю профессиональную деятельность, а также его роль в жизни армянской общины США и в программах развития Армении и Арцаха. Никол Пашинян выразил уверенность в том, что будет налажено эффективное сотрудничество с министерством здравоохранения Республики Армения, которое будет способствовать повышению эффективности реформ в сфере здравоохранения.

Поблагодарив Никола Пашиняна за прием, Майк Сарьян отметил, что гордится возможностью внести свой вклад в развитие родины. Он выразил готовность помочь и.о. премьер-министра, правительству и министерству здравоохранения осуществить реформы, а также применить свой опыт и профессиональные навыки для развития здравоохранения в Армении и реализации конкретных программ.

Исполняющий обязанности премьер-министра приветствовал практичный настрой Майка Сарьяна и подчеркнул, что для этого нового и важного периода в Армении необходимо задействовать большой потенциал армян со всего мира в построении будущего нашей страны.

Собеседники обменялись мнениями о перспективах сотрудничества в сферах медицинского страхования, модернизации медицинских учреждений, профессиональной подготовки и в ряде других областей. Была достигнута договоренность о том, что на завтрашней встрече с и.о. министра здравоохранения будут более подробно обсуждены возможности реализации конкретных проектов.