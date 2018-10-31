Среда, 31 Октября 2018 11:47

АрмИнфо. Согласно недавнему исследованию факторов риска неинфекционных заболеваний (НИЗ) в Армении, основанному на методологии STEPS (2016-2017гг.), процент курильщиков табака среди мужчин в Армении на данный момент составляет 51,5%, что делает Армению одной из стран с самыми высокими показателями курения среди мужчин в европейском регионе. Данные, касающиеся женщин, менее тревожны - 1,8% женщин в Армении курят, сообщает Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения.

Осознавая, что употребление табака является наиболее предотвратимой причиной смерти и болезней, с которой можно успешно справиться с помощью всеобъемлющей и основанной на фактических данных политики борьбы против табака, правительство Армении решило принять меры по сокращению числа курильщиков. Министерством здравоохранения (МЗ) Армении были разработаны Национальная стратегия борьбы против табака и план действий на 2017-2020 годы. В 2018 году Министерство здравоохранения Армении начало разработку нового национального закона о борьбе против табака. Новый закон о борьбе против табака будет ужесточен, акцентируя контроль над курением в общественных местах и усиливая правоприменительные механизмы. Проведение более строгой политики борьбы против табака в Армении поможет защитить население от вредного воздействия курения на здоровье и предотвратить случаи преждевременной смерти от употребления табака.

30-31 октября 2018 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проводит в Армении региональный семинар по прекращению курения для инструкторов из трех стран (Армения, Грузия и Украина). Семинар организован в рамках миссии ВОЗ по борьбе против табака, целью которой является пропаганда и содействие принятию нового закона о борьбе против табака и осуществление статьи 14 Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ ВОЗ) в Армении, а также содействие в подготовке регионального семинара-тренинга ВОЗ для инструкторов по оказанию помощи по прекращению курения.

В европейском регионе ВОЗ - один из самых высоких показателей смертности, связанной с употреблением табака. По оценкам ВОЗ, употребление табака в настоящее время отвечает за 16% всех случаев смерти в регионе среди взрослых старше 30 лет, причем многие из этих смертей - преждевременные.

Представитель ВОЗ в Армении д-р Егор Зайцев отметил: "Нам необходимо привлекать медицинских работников к борьбе против табака, и первостепенное значение имеет развитие потенциала стран с целью укрепления систем первичной медико-санитарной помощи таким образом, чтобы кратковременные антитабачные мероприятия стали доступны через службы первичной медико-санитарной помощи. Исследования показывают, что даже краткая консультация специалиста сферы здравоохранения может повысить уровень отказа от табака до 30%".

В рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака предлагаются следующие меры, направленные на сокращение употребления табака:

запрет на курение во всех закрытых общественных местах;

предоставление услуг помощи по прекращению курения - на основе

фактических данных о курении;

размещение эффективных и крупных наглядных предупредительных надписей на упаковках табачных изделий;

запрет на всякого рода рекламу, продвижение и спонсорство; повышение цен на табак за счет высоких налогов.

Новые прогнозы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) указывают на то, что реализация строгой политики борьбы против табака в соответствии с Рамочной конвенцией ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ) положительно скажется на состоянии здоровья населения и приведет к положительным экономическим результатам в странах европейского региона ВОЗ