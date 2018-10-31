Среда, 31 Октября 2018 11:46

АрмИнфо.Исполняющий обязанности министра обороны РА Давид Тоноян накануне представил коллективу Национального военно-исследовательствого университета МО РА нового ректора, генерал-майора Геннадия Таварацяна. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

Согласно источнику, и.о. министра обороны выразил признательность прежнему ректору, генерал-лейтентанту Айку Котанджяну, отметив его вклад в дело армейского строительства, основание и развитие университета. Представив нового ректора, Давид Тоноян подчеркнул, что Геннадий Таварацян профессионал, прошедший боевой путь, и военнослужащий, занимавший высокие должности в вооруженных силах страны. В своем выступлении глава оборонного ведомства выделил ряд приоритетов и наиболее важных направлений в деятельности университета, в числе которых - развитие военного образования, повышение эффективности исследовательской работы, укрепление связи с Генеральным штабом , разработка учебных пособий. Давид Тоноян подчеркнул, что крайне важно формирование в Армении военной элиты, что возможно путем создания национальной базовой военно­образовательной среды. Национальная военная элита должна стать суверенной монополией, и эта элита, в свою очередь, должна стать гарантией суверенитета. По определению Давида Тонояна, сформировавшаяся именно за счет национального суверенитета военная элита может защитить национальную идентичность и безопасность родины.

Напомним, что 27 октября президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Геннадия Таварацяна начальником Национального военно-исследовательского университета.