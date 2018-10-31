Среда, 31 Октября 2018 11:44

АрмИнфо. Национальное Собрание Армении на внеочередном заседании 31 октября приступило к обсуждениям по проекту закона "Об объявлении амнистии по уголовным делам в связи с 2800-летием основания Эребуни-Еревана и 100-летием провозглашения независимости Первой Республики Армения".

По словам исполняющего обязанности министра юстиции РА Артака Зейналяна, представленный правительством страны документ носит гуманистический характер и не преследует цели разгрузить уголовно-исправительные учреждения страны. В настоящее время, продолжил и.о. министра, в УИУ страны содержатся 2888 заключенных при наличии 5346 мест. В УИУ "Нубарашен" отбывают срок наказания 644 лиц при наличии в данном учреждении 780 мест, в УИУ "Вардашен" при наличии 333 мест уголовное наказание отбывают 150 человек. "Таким образом, предложение об амнистии не преследует цели разгрузить уголовно-исправительные учреждения страны", - подчеркнул Артак Зейналян.

Он сообщил, что законопроектом предусматривается амнистия в отношении лиц, подозреваемых, обвиняемых или совершивших преступление

до 1 октября 2018 года включительно. Амнистия будет распространена на лиц, осужденных на срок не более чем на четыре года и не более чем на шесть лет. Амнистия также будет распространяться на лиц, имеющих инвалидность первой или второй группы, беременных женщин, лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, лиц, имеющих детей до трех лет, лиц, достигших 60-летнего возраста. Также под амнистию подпадут лица до 18 лет, совершившие преступления и которые ранее не привлекались к уголовной ответственности, а также ветераны Великой Отечественной войны, Афганской кампании, участники обороны границ Армении и Карабаха. Досрочному освобождению подлежат супруг, дети или родители военнослужащих, принимавших участие или погибших при защите границ Армении и Карабаха. Также могут быть освобождены лица, нанесшие ущерб, при условии возмещения данного ущерба.

Не имеют права на амнистию лица, совершившие умышленное убийство или преступления с отягчающими последствиями, а также пожизненно осужденные. Кроме того, не подлежат амнистии лица, осужденные за пытки, терроризм, диверсии, незаконное обогащение, преступления, совершенные в отношении журналистов, сексуальное насилие, освобожденные, но повторно совершившие умышленное преступления. При этом, при амнистии будут учитываться мнения пострадавших и их правопреемников.

Всего, как отметил Артак Зейналян, под амнистию подпадут 270 человек, что составляет 15% от всех заключенных.

Закон, который должен быть принят во втором чтении в течение 24 часов после принятия в первом чтении, вступит в силу на 10-ый день после публикации.