Среда, 31 Октября 2018 11:36

АрмИнфо.Пока армянские парламентарии обсуждают законопроект об амнистии, напротив здания Национального Собрания РА родственники и друзья пожизненно заключенных проводят акцию, требуя, чтобы амнистия распространилась и на лиц, отбывающих пожизненный срок.

Они заявляют, что, если их требование не будет выполнено, это вызовет новую волну эмиграции из Армении.

Ранее и.о. премьера Никол Пашинян заявил, что ни один человек, совершивший убийство не выйдет на свободу по амнистии.