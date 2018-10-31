Среда, 31 Октября 2018 11:34

АрмИнфо. ХХI заседание совместной комиссии государств - участников Соглашения о сотрудничестве стран СНГ в борьбе с незаконной миграцией состоится 1 ноября в Бишкеке. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Участники заседания обменяются информацией о заключении странами Содружества двусторонних соглашений о реадмиссии и реализации действующих реадмиссионных соглашений, а также о выявленных каналах незаконной миграции и мероприятиях по противодействию незаконной миграции и связанной с ней иной противоправной деятельности.

Планируется обсудить реализацию программы сотрудничества стран СНГ в противодействии незаконной миграции на 2015-2019 годы и положения об общей базе данных о незаконных мигрантах и лицах, въезд которым в государства соглашения закрыт в соответствии с их национальным законодательством. Эксперты обменяются опытом по созданию благоприятных условий для взаимных поездок граждан Содружества, обсудят введение в действие паспортно-визовых документов нового поколения, совершенствование их технической и иной защиты. Члены комиссии ознакомятся с деятельностью информационно-консультационного центра Государственной службы миграции при правительстве Кыргызстана по трудоустройству граждан этой страны за рубежом