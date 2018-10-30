Вторник, 30 Октября 2018 22:52

АрмИнфо.В Стамбуле состоялась VI трехсторонняя встреча глав МИД Турции, Азербайджана и Ирана - Мевлюта Чавушоглу, Эльмара Мамедъярова и Мохаммада Джавада Зарифа.

Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Азербайджан, по итогам встречи была принята Стамбульская декларация по развитию сотрудничества между Турцией, Азербайджаном и Ираном.

В совместной декларации выражается приверженность Анкары, Баку и Тегерана принятым на предыдущих трехсторонних встречах Урмийской, Нахиджеванской, Ванской, Рамсарской и Бакинской декларациям.

Кроме того, министры вновь подтвердили обязательства по дальнейшему усилению опирающихся на древние исторические корни, религиозную и культурную общность, служащих миру, безопасности, благосостоянию и сотрудничеству в регионе солидарности и сотрудничества между народами трех стран. "Стороны пришли к согласию о продолжении тесных консультаций по региональным и глобальным вопросам, представляющим общий интерес для укрепления регионального и международного мира, безопасности и стабильности на разных уровнях и платформах, а также в рамках международных и региональных организаций. Вместе с тем, особо подчеркнули общую заинтересованность в укреплении мира и безопасности в регионе, и в этом контексте заявили об обязательствах по принципам международного права, включая уважение к суверенитету, территориальной целостности, ненарушению признанных на международном уровне границ и мирном урегулировании всех конфликтов. В этом контексте министры еще раз подчеркнули важность скорейшего урегулирования нагорно- карабахского конфликта на основе вышеотмеченных принципов; подчеркнули важность Совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA), отражающего успех многосторонних переговоров и дипломатии; признали, что успешное осуществление JCPOA и полное использование предоставленными JCPOA преимущества, требуется полное выполнение обязательств всеми участниками", - говорится в декларации.

Кроме этого, министры пришли к согласию продлить Плана действий трехстороннего секторального сотрудничества до 2021 года.

В конце встречи министры трех стран вновь подтвердили важность продолжения регулярных совещаний для координации и сотрудничества региональных и глобальных вопросов в трехстороннем формате.

По итогам встречи была достигнута договоренность о проведении следующей встречи в Иране.