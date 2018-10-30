Вторник, 30 Октября 2018 22:25

АрмИнфо.Председатель Национального Cобрания Ашот Гулян 30-го октября принял члена Федерального парламента Бельгии, председателя партии "Реформистское движение" по международным связям Жан-Жака Флао и заместителя председателя партии по международным связям Джули Сзмай.

Как сообщает пресс-служба парламента НКР, руководитель парламента Арцаха отметил, что эта встреча - удачный повод побеседовать вокруг тех человеческих и демократических ценностей, которые объединяют народы двух стран. Гулян также подчеркнул важность институциональных отношений, сформированных год назад между Арцахом и Бельгией, особо указав на роль Круга дружбы "Республика Арцах - законодатели, представители научных и общественных кругов - франкофоны Бельгии". В этом контексте руководитель парламента предложил подумать о формировании конкретной повестки сотрудничества.

В свою очередь член Федерального парламента Бельгии Жан-Жак Флао отметил, что парламенты и парламентарии должны уметь развивать отношения без трудностей, что позволит обеспечить развитие экономики и других важных сфер.

В ходе встречи стороны обсудили также возможности межпартийного сотрудничества и вовлеченность женщин в парламент и политическую жизнь.

Члены Федерального парламента Бельгии затем встретились с членами Круга дружбы "Республика Арцах - законодатели, представители научных и общественных кругов - франкофоны Бельгии".

Открывая встречу, председатель Круга дружбы Ваграм Балаян подчеркнул важность визита гостей и формирования дальнейших отношений, учитывая усилия Азербайджана искусственно изолировать Арцах. Ваграм Балаян также отметил, что Арцах следует рассматривать не как территорию, а как народ, имеющий право жить достойной жизнью. На встрече стороны обсудили также вопросы, касающиеся парламентских систем двух стран, структур парламента и парламентской дипломатии.

Утром делегация посетила Степанакертский мемориальный комплекс, возложила цветы и почтила память воинов, погибших за независимость Арцаха.