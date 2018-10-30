Вторник, 30 Октября 2018 18:04

АрмИнфо. Парламентская ассамблея Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) на заседании 30 октября приняла рекомендации по гармонизации национального законодательства государств-членов ОДКБ в части, касающейся признания организаций террористическими, сообщает ТАСС. Как пояснил председатель постоянной комиссии по вопросам обороны и безопасности ПА ОДКБ, замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, "одной из мер по противодействию терроризму является запрещение деятельности организаций, признанных террористическими, ведение соответствующих списков, на основе сведений из которых национальные органы государственной власти, финансовые учреждения и другие организации принимают соответствующие меры по линии их ответственности".

Депутат напомнил, что для унификации национальных подходов к запрещению деятельности террористических группировок в 2016 году было принято решение Совета коллективной безопасности ОДКБ о формировании единого списка организаций, признанных террористическими в рамках этого регионального объединения. Данный перечень формируется на основе национальных списков, составляемых в соответствии с внутренним законодательством государств ОДКБ, уточнил политик. В связи с этим "возникла потребность в гармонизации национальных правил формирования списков запрещенных террористических организаций", подчеркнул он. ПА ОДКБ приняла и проект модельного закона об информационном противоборстве терроризму и экстремизму. Как пояснил Анатолий Выборный, "для информационно-пропагандистской экспансии террористических идей, экстремистских организаций все больше и чаще используются современные информационные коммуникационные технологии". Предлагаемые новеллы направлены на создание правовых и организационных механизмов информационного противоборства, "переход от оборонительных позиций, реагирования только на факты таких проявлений к наступательной превенции, предупреждению, недопущению, пресечению", - подчеркнул он. В связи с этим предлагается ввести в правовой оборот ряд терминов, понятий и определений, например "информационное превосходство", продолжил парламентарий. Кроме того, этой деятельности (информационному противоборству) предлагается "придать четкую направленность посредством конкретизации ее принципов, целей и задач", отметил он. В частности, речь идет о "профилактическом воздействии на население с целью недопущения вовлечения его представителей в террористические и экстремистские организации, анализ таких задач", сказал Выборный. "С учетом дальнейшей информатизации общества, глобализации информационных процессов предлагается широкое привлечение к этой деятельности СМИ, общественных и других организаций", - заключил глава комиссии ПА ОДКБ.

Парламентарии ОДКБ также приняли модельный закон "О

безопасности критически важных объектов", направленный на выработку новой согласованной политики и гармонизацию законодательных решений стран- участниц организации в этой области. Как отмечается в пояснительной записке, необходимость разработки документа обусловлена ростом числа критически важных объектов (КВО) в системе объектов социально-экономической инфраструктуры стран-членов ОДКБ, повышением уровня опасности последствий в случае нарушения нормального функционирования КВО, расширением спектра угроз безопасности таких объектов, а также отсутствием в большинстве стран-участниц организации нормативно закрепленных основ деятельности по обеспечению нормального функционирования КВО, "а также по предотвращению, обнаружению и ликвидации или локализации угроз их безопасности". Сообщается, что принятие законопроекта позволит "создать эффективные организационно-правовые механизмы, обеспечивающие формирование и развитие системы обеспечения безопасности КВО", а также повысить качество принимаемых в этой сфере нормативных актов и согласовать подходы к подготовке специалистов. ПА ОДКБ одобрила также концепцию документа по обеспечению безопасности во время проведения международных мероприятий, сообщил председатель Палаты представителей Национального собрания (нижней палаты парламента) Белоруссии Владимир Андрейченко по итогам заседания. "Принята концепция нормативно-правового документа, который направлен на обеспечение безопасности во время проведения важных международных мероприятий, спортивных мероприятий", - сказал он. Парламентарии ПА ОДКБ также договорились продвигать общую позицию в Парламентской ассамблее ОБСЕ. Было принято соответствующее постановление. Как пояснил председатель ПА ОДКБ, спикер Госдумы Вячеслав Володин, речь идет о том, чтобы в соответствии с договоренностями, достигнутыми на площадке ПА ОДКБ, делегации стран организации "дальше уже занимали общую позицию в ПА ОБСЕ". По его словам, в настоящее время это происходит не всегда. Принятый участниками Совета ПА ОДКБ документ "вводит практику заслушивания доклада об итогах деятельности парламентских делегаций государств - членов ОДКБ на прошедшей сессии ПА ОБСЕ", подчеркнул глава нижней палаты парламента РФ. "В докладе должна быть отражена оценка деятельности парламентских делегаций с точки зрения возможного обеспечения общих интересов государств - членов ОДКБ в решениях и резолюциях ПА ОБСЕ", - уточнил он. Володин назвал это решение серьезным шагом в вопросах межпарламентской координации. В заседании ПА ОДКБ принимают участие главы парламентов стран - участниц организации: спикер Национального собрания Армении Ара Баблоян, глава Палаты представителей Национального собрания (нижняя палата парламента) Белоруссии Владимир Андрейченко, председатель Мажилиса (нижняя палата парламента) Казахстана Нурлан Нигматулин, председатель Жогорку Кенеша (однопалатный парламент) Киргизии Дастанбек

Джумабеков, а также делегации парламентов Таджикистана и Сербии, которая является наблюдателем при ПА ОДКБ.