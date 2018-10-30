Вторник, 30 Октября 2018 17:43

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 31 октября текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилой дом 13 на ул. Сасунци Давида; жилой дом 6/2 на ул. Молдовакан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом

Норкском массиве, улица Зограпа, улицы Лукашина 1, 2, 3 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:30-16:30 абонент (не являющийся жильцом) Скорой медицинской помощи, частично квартал "Киликия" и прилегающие абоненты (не

являющиеся жильцами), абоненты (не являющиеся жильцами) 98, 99/12 по адресу: старое Эчмиадзинское шоссе;

11:00-17:00 жилой дом 22 на ул. Егише Тадевосян;

в Араратском марзе:

10:00-13:00 частично улица Араратян в городе Веди;

10:00-14:00 частично улица Комитаса в городе Веди;

11:00-16:00 частично улица Дуряна в городе Арташат;

в Вайоц Дзорском марзе:

10:00-13:00 частично улица Шаумяна в городе Ехегнадзор;

10:00-15:00 частично село Чива;

10:00-16:00 частично село Гэр-Гэр;

в Котайкском марзе:

10:00-16:00 частично 8-ой микрорайон города Абовян; частично частные дома Дзорахбюра и Джрвежа; частично село Балаовит;

11:00-15:00 села Вохчаберд и Дзорахбюр; частично частные дома сел Джрвежа и Дзорахбюра, станции сотовых операторов "Виваселл МТС", "Веон-Армения", "Юком" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Сюникском марзе:

11:00-15:00 улицы Шаумяна, Арама Манукяна, Адонца, Абовяна, Лалаяна, Арцаха, Ширванзаде, Григора Лусаворича, Максима Горького, Ханджяна,

Воротан, Нар-Доса, Гарегина Нжде, Исраеля Ори и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Сисиан;

11:00-16:00 село Бнунис.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру:080000180.