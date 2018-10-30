Вторник, 30 Октября 2018 17:32

АрмИнфо.Армения заняла 78 место по Индексу человеческого капитала (ИЧК), рассчитываемому специалистами Всемирного Банка. ИЧК в Армении составил показатель в 0.57.

Согласно отчету, Армения по показателю ИЧК расположилась между Иорданией (79 место) и Кувейтом (76 место). Россия заняла 34 место с показателем 0,73, Казахстан 31 с показателем индекса в 0,75, Германия - 11 место с индексом 0,79. В первую тройку с наивысшим ИЧК вошли Сингапур (0,88), Южная Корея (0,84) и Япония (0,84). Соседи по региону; Грузия заняла 61 место с индексом 0,61, Азербайджан - 69 место с индексом 0,60.

Отмечается, что ИЧК состоит из трех ключевых компонентов: выживание детей до пяти лет, образование (учитывается не только количество лет обучения, но и качество знаний), здоровье (коэффициент задержки развития детей от пяти лет, а также доля 15-летних, которые доживут до 60 лет). Как отмечается в докладе Всемирного банка, Армения находится в категрории стран со средним значением.

Как отмечается на ресурсе Zakon.kz, ведущий специалист по здравоохранению Всемирного Банка Сусанна Айрапетян отметила, что если коротко, то человеческий капитал это совокупность знаний, умений, навыков, использующихся для удовлетворения многообразных потребностей человека и общества в целом. В него входят уровень медицины, развитости региона, качество образования и множество факторов. В широком смысле под термином ЧК понималась лишь совокупность инвестиций в человека, повышающая его способность к труду.

Однако сегодня понятие приобрело более широкий смысл. Последние расчеты, сделанные экспертами Всемирного банка, включают в него потребительские расходы - затраты семей на питание, одежду, жилища, образование, здравоохранение, культуру, а также расходы государства на эти цели. Человеческий капитал в широком смысле - это интенсивный производительный фактор экономического развития, развития общества и семьи, включающий образованную часть трудовых ресурсов, знания, инструментарий интеллектуального и управленческого труда, среду обитания и трудовой деятельности, обеспечивающие эффективное и рациональное функционирование человеческого капитала как производительного фактора развития.

В свою очередь индекс человеческого капитала позволяет измерить объем человеческого капитала, на который родившийся ребенок может рассчитывать в момент своего 18- летия. Индекс отражает уровень производительности труда нового поколения работников в сравнении с эталонным уровнем полного образования и полноценного здоровья в стране. Сегодня индекс рассчитывается среди 157 стран.

Короткот говоря, индекс ЧК в Армении в 0,57 значит, что будущее поколение будет терять 43% ожидаемого дохода.