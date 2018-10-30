Вторник, 30 Октября 2018 17:28

АрмИнфо. В 2019 году у Казахстана дополнительно появятся внешнеторговые представительства в 10 странах, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на вице-министра по инвестициям и развитию РК Каирбека Ускенбаева.

«В текущем году в рамках оказания сервисных мер поддержки экспортерам в Новосибирске было открыто торговое представительство при внешнеторговой палате Казахстана. Мы планируем в 2019 году при внешнеторговой палате Казахстана дополнительно открыть 10 представительств в таких странах как: Российская Федерация (Казань, Москва, Екатеринбург), Республика Узбекистан (Ташкент), Объединенные Арабские Эмираты, Республика Кыргызстан (Бишкек) и Республика Беларусь (Минск)», - сообщил К. Ускенбаев.

По информации вице-министра, в рамках реализации Послания Главы государства на финансовые меры поддержки льготного кредитования, предэкспортное финансирование и предоставление госгарантий в ближайшие три года будет направлено 500 млрд тенге.

«В течение ближайших трех лет Казахстан планирует увеличить экспортный потенциал несырьевого сектора экономики в 1,5 раза. По сравнению с 2016 годом в 2017 году экспортный потенциал страны вырос на 31% и составил 48,3 млрд долларов, из них несырьевая составляющая часть - 15,6 млрд долларов.

В текущем году положительная тенденция сохраняется, мы имеем рост в 28% за 9 месяцев 2018 года, общий экспорт составил 44 млрд», - сказал вице-министр. ключевыми рынками сбыта являются страны ЕАЭС и страны Евросоюза.

«Казахстан сегодня представляет более 800 товаров обрабатывающего сектора в 113 стран мира. За последние годы вывели более 46 новых товарных позиций. По итогам первого полугодия 2018 года введено в эксплуатацию более 50 инвестиционных проектов, из них 9 экспорториентированных проектов. Во втором полугодии планируется ввести в эксплуатацию более 25 экспорториентированных инвестиционных проектов», - добавил он.