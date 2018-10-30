Вторник, 30 Октября 2018 16:53

АрмИнфо. Армения обсуждает с Всемирной таможенной организацией (ВТАМО) перспективы сотрудничества. Широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес, был обсужден на состоявшейся в Брюсселе встрече между председателем Комитета государственных доходов РА Давидом Ананяном с генеральным секретарем Организации Кунио Микурия.

Согласно сообщению пресс-службы КГД, в ходе встречи обсуждались, в частности, возможности организации ВТАМО в Армении в 2020-2021г.г. форума информационных технологий. Собеседники также рассмотрели вопросы, касающиеся оказания содействия Армении со стороны Всемирной таможенной организации в подготовке таможенных служащих и технической помощи. Армянская сторона представила первоочередные направления, в которых ожидает содействия со стороны ВТАМО, в частности, вовлечения страны в программу "Меркадор" (координированное управление границами), совершенствование контроля за постотпуском, внедрение в Армении программы "Контейнерный контроль" и др. В ходе встречи обсуждались также направления дальнейшего сотрудничества таможенных атташе в ЕС и ВТО.

В ходе встречи с руководителем директории соответствия и упрощения ВТАМО Анной Хинос достигнута договоренность в предстоящие 2-3 года разработать дорожную карту совместных действий. Армянская стороны предложила использовать Армению в качестве площадки для разработки и улучшения программ развития возможностей ВТАМО.

Председатель КГД пригласил генсека ВТАМО посетить Армению в первой половине 2019 года в целях реализации достигнутых договоренностей.