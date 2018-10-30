Вторник, 30 Октября 2018 16:21

АрмИнфо.Ежегодно ко Всемирному дню сбережений – 31 октября – Банк ВТБ (Армения) объявляет об улучшении условий своих вкладов, тем самым мотивируя клиентов сберегать и получать доходы от сбережений.

На этот раз Банк не только повышает процентные ставки, но также и снижает минимальный порог для оформления вкладов, а также преподносит специальные подарки своим клиентам-вкладчикам.

С 31-го октября по 2-ое ноября 2018 года включительно, оформляя вклады “Выгодный” и “Прогрессивный” в Банке ВТБ (Армения) на сумму начиная от 10.000 драмов РА сроком на 365 дней, клиенты получат специальную повышенную процентную ставку - 10%. При открытии вкладов на сумму от 300.000 драмов РА и выше клиенты получат также подарок от Банка.

Основные условия оформления депозитов в Банке ВТБ (Армения)

возможность оформления вклада для всех возрастных групп – от ребёнка до пенсионера,

на любой период – сроком от 1-го месяца до 15-и лет,

способ получения процентов по выбору клиента – в начале срока, с ежемесячной периодичностью или в конце срока,

возможность получения процентов сразу в момент оформления вклада согласно действующим в Банке процентным ставкам,

возможность пополнений и изъятий сумм из вклада в неограниченном количестве,

возможность досрочного прекращения вклада с частичным сохранением процентов,

Банк предоставляет бесплатную карту MasterCard на весь период действия вклада.

Завтра, 31.10.2018 г., Банк ВТБ (Армения) примет участие в посвященной Всемирному дню сбережений выставке, которая пройдет в отеле Мариотт Армения с 12:15-15:00. Банк ВТБ (Армения) приглашает своих клиентов посетить выставку, где их ожидают подарки и сюрпризы.

С подробной информацией о специальных условиях оформления вкладов в Банке ВТБ (Армения) к Международному дню сбережений можно ознакомиться на официальном сайте Банка www.vtb.am, в филиалах Банка и в Контактном центре по номеру 87-87.

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