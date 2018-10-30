Вторник, 30 Октября 2018 15:50

АрмИнфо.Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин не исключил проведения осенней сессии ПА ОДКБ 2019 года в Армении.

Как сообщает пресс-служба Госдумы РФ, председатель Государственной Думы рассказал, что следующее заседание ПА ОДКБ запланировано провести весной 2019 года в Киргизии. "А осеннее заседание, не исключено, что проведем в Армении, в Ереване", - добавил Володин. Председатель Госдумы подчеркнул, что прошедший ранее Совет ПА ОДКБ обсудил тему взаимодействия в рамках парламентского измерения, в частности, на Совете речь шла "о более эффективной работе в рамках других парламентских структур - в первую очередь, ОБСЕ".

"Учитывая, что в состав ОБСЕ входит более 60 организаций, нам, конечно, крайне важно отстаивать те задачи и решать те вопросы, которые приняты в рамках Парламентской ассамблеи ОДКБ", - подчеркнул он.

Володин добавил, что "выходя на заседания Парламентской ассамблеи ОБСЕ, мы должны понимать, что плечо наших коллег, парламентариев стран, входящих в ПА ОДКБ, будет рядом".

Председатель ГД также рассказал, что Советом ПА ОДКБ единогласно принято решение координировать работу стран, входящих в ПА ОДКБ в рамках ПА ОБСЕ и "сообща защищать решения, которые считаем необходимыми для реализации в рамках Парламентской ассамблеи ОБСЕ". Володин отметил, что это требует уже другой ответственности за принятие решений, продвижение этих решений в других межпарламентских организациях.