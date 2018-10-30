Вторник, 30 Октября 2018 15:49

АрмИнфо.Делегация, возглавляемая председателем Национального Собрания Ара Баблояном, 30 октября приняла участие в работе 11-го пленарного заседания ПА ОДКБ в Москве.

Как сообщает пресс-служба парламента, в ходе заседания был обсужден ряд введенных в обращение Постоянной комиссией ПА ОДКБ по вопросам

обороны и безопасности проектов модельных законов, рекомендаций и других правовых актов, в частности касающихся обеспечения национальной безопасности, информационной борьбы с терроризмом и экстремизмом, охраны территорий особого назначения,

совершенствования и гармонизации законодательства государств-членов ОДКБ в различных сферах.

Ара Баблоян подчеркнул в своем слове, что независимо от внутриполитической ситуации в Армении сотрудничество в рамках ОДКБ будет развиваться - это воля армянского народа, твердая позиция РА. Глава армянского парламента выразил надежду на то, что новоизбранное Национальное Собрание посодействует его предложению о проведении следующего заседания Совета и пленарного заседания ПА ОДКБ в Армении.

В составе делегации, возглавляемой Председателем НС Ара Баблояном, вице-спикер НС Эдуард Шармазанов, депутаты НС Хосров Арутюнян и Корюн Нагапетян.