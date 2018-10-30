Вторник, 30 Октября 2018 15:47

АрмИнфо.Партия "Сасна Црер" займется активной деятельности не только в Армении, но и в Арцахе, открыв там свое представительство. Об этом заявил член инициативной группы партии "Сасна Црер" Мхитар Аветисян отвечая на вопрос о том, какие именно задачи ставит перед собой арцахская ветвь партии.

По его словам, к сожалению, предложение партии о том, чтобы в предстоящих досрочных парламентских выборах в Армении участвовали также граждане Арцаха, было проигнорировано.

Что касается того, станет ли арцахская ветвь партии заниматься именно внутриарцахскими вопросами или же поставит перед собой более глобальные задачи, такие как присоединение НКР к Армении де-юре, Аветисян отметил: "Я думаю, то после выборов в Национальное Собрание Армении в регионах страны (имеется в виду Арцах, ред.) также произойдут положительные сдвиги, и наша политическая сила сделает все для содействия структурным переменам в Арцахе. Главная цель нашей партии де-юре присоединить Арцах к Армении, а в обозримом будущем создать также новую Куро- Аракскую республику", - отметил Аветисян.

Также член партии заявил, что автопробег из Еревана в Степанакерт, который приурочен к открытию арцахской ветви партии и состоится 17-го ноября, ликвидирует бердзорское клеймо (в 2015 году автопробег группы "Сасна црер" в Арцах был предотвращен грубым насилием в Бердзоре, ред.). "Среди жителей Арцаха есть положительные отклики в связи с открытием нашей партии. В Бердзоре и Степанакерте уже работают наши офисы, есть десятки желающих стать ее членами. Со стороны степанакертского режима чувствует некоторая озабоченность, так как создание подобной партии в Арцахе будет способствовать преодолению сложившегося годами лагерного режима, что, в свою очередь, приведет к смене власти. Однако, перемены в Армении и настроения в Арцахе лишают карабахские власти возможности прибегать к откровенному насилию и препятствовать нашей деятельности", - подчеркну Аветисян, заметив, что могут быть осуществлены косвенные шаги, которые, однако, не смогут препятствовать деятельности партии.