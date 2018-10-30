Вторник, 30 Октября 2018 15:46

АрмИнфо.Делегация Армении, возглавляемая председателем Национального Собрания Ара Баблояном, 30 октября в Москве приняла участие в заседании Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ).

Согласно сообщению пресс-службы армянского парламента, в своем выступлении Ара Баблоян отметил, что деятельность Ассамблеи направлена на обеспечение координации действий стран-членов в оборонной сфере, в том числе, путем принятия модельных законов и выработки рекомендаций по целому спектру актуальных вопросов современной повестки дня.

"Хотел бы выразить сожаление в связи с переносом заседания Совета и пленарного заседания ПА ОДКБ из Еревана. Да, внутриполитическая ситуация в Армении может привести к роспуску парламента и, как следствие, к досрочным выборам. Тем не менее, мы были готовы выполнить свои обязательства и принять у себя намеченные мероприятия. В то же время, мы с уважением относимся к консенсусному решению отложить проведение ереванской сессии", - отметил председатель Национального Собрания.

Глава парламента выразил надежду, что в ближайшем будущем заседание Совета и пленарное заседание Ассамблеи пройдут в Армении. Ара Баблоян заверил, что внешнеполитический вектор Армении в результате досрочных парламентских выборов не изменится, поскольку в обществе существует консенсус по поводу участия Армении в ОДКБ.

Руководитель законодательного органа поблагодарил коллег за плодотворное сотрудничество в рамках Ассамблеи, а также в двустороннем формате. Он выразил уверенность, что совместная парламентская работа в формате парламентской составляющей ОДКБ послужит важной вехой на пути к миру и безопасности не только в регионе ответственности ОДКБ, но и во всем мире.

В ходе заседания обсужден ряд вопросов стоящих на повестке, касающихся проекта повестки дня 11-го пленарного заседания Ассамблеи, внесения поправок в программу деятельности ПА по гармонизации и сближению национальных законодательств государств-членов ОДКБ на 2016-2020 гг., рабочего плана Ассамблеи на 2019 г., финансовой деятельности ПА и др.

Член делегации парламента Армении Хосров Арутюнян представил итоги участия парламентских делегаций государств-членов ОДКБ в летней сессии ПА ОБСЕ, состоявшейся 7-11 июля 2018 г. в Берлине.