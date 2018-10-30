Вторник, 30 Октября 2018 15:42

АрмИнфо. Информация о различных скидках, предлагаемых платежно-расчетной системой Visa, отныне будет доступна на официальном сайте Конверс Банка. Как пояснили АрмИнфо в пресс-службе Банка, услуга внедрена в рамках сотрудничества с платежно-расчетной системой Visa.

Таким образом, Конверс Банк предоставит возможность ознакомиться с всесторонней, наиболее свежей информацией о скидочных акциях, проводимых в разных странах мира для держателей карт Visa, включая местные скидочные предложения.

Информации о скидках, предлагаемых системой Visa, будут размещены на двух онлайн- платформах - сайте Конверс Банка и его фейсбуковской странице, синхронизированных с информацией, публикуемой системой Visa. Благодаря этому клиенты Конверс Банка смогут незамедлительно ознакомиться с новыми предложениями. Действует также функция поиска, посредством ввода предпочитаемых критериев (регион, тип карты, тип услуги и т.д.).

"Конверс Банк регулярно осуществляет различные программы лояльности, предлагая клиентам скидки, бонусные баллы за безналичные покупки, кэш-бэк акции и др. Это предложение - еще одна инициатива по поощрению клиентов, которая заинтересует тех, кто совершает безналичные транзакции как в Армении, так и за границей", - отмечается в сообщении Банка.

С более подробной информацией можно ознакомиться, перейдя по ссылкеhttps://www.conversebank.am/ru/visawidget/

По данным аналитического обзора "Армянские банки в карточном бизнесе" №17, подготовленного ИК АрмИнфо, Конверс Банк как по общему числу активных карт, так и по числу Visa и MasterCard входит в TOP-5. К 1 апреля 2018 года банк нарастил общее число активных карт на 31,1% - до 206,4 тыс. шт. В общем числе активных карт банка на долю Visa приходится 27,8% (57,3 тыс. шт. с годовым ростом на 21,3%). Объем пластиковых транзакций Конверс Банк нарастил за 2017г на 59,3% годовых до 320.7 млрд драмов, закрепившись по этому показателю на 1-ой позиции. У Банка на 1 апреля 2018г насчитывается 119 банкоматов и 927 собственных POS-терминалов. Конверс Банк выпускает и обслуживает наравне с локальными картами ArCa также Visa и MasterCard.

Напомним, что Конверс Банк функционирует на армянском рынке с сентября 1996 года. Акционерами Банка выступают Advanced Global Investments LLc (рук-ль Эдуардо Эрнекян) - 80,94%, Компания HayPost Trust Management B.V. - 14,06%, Кафедральный собор Первопристольного Эчмиадзина - 5%. Филиальная сеть Банка насчитывает 34 подразделения, из коих 13 расположены в Ереване, 20 - в областях Армении и 1 - в НКР.