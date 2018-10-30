Вторник, 30 Октября 2018 15:16

АрмИнфо. Ведущий специалист по здравоохранению Всемирного банка Сусанна Айрапетян рассказала о том, как показатель человеческого капитала (ЧК) влияет на развитие страны. Казахстан по индексу ЧК умудрился обогнать США и Россию, сообщает Zakon.kz.

Для начала поясним, что вообще такое человеческий капитал как показатель, и что в него входит. Если коротко, это совокупность знаний, умений, навыков, использующихся для удовлетворения многообразных потребностей человека и общества в целом. В него входят уровень медицины, развитости региона, качество образования и множество факторов. В широком смысле под термином ЧК понималась лишь совокупность инвестиций в человека, повышающая его способность к труду. Однако сегодня понятие приобрело более широкий смысл. Последние расчеты, сделанные экспертами Всемирного банка, включают в него потребительские расходы - затраты семей на питание, одежду, жилища, образование, здравоохранение, культуру, а также расходы государства на эти цели.

Человеческий капитал в широком смысле - это интенсивный производительный фактор экономического развития, развития общества и семьи, включающий образованную часть трудовых ресурсов, знания, инструментарий интеллектуального и управленческого труда, среду обитания и трудовой деятельности, обеспечивающие эффективное и рациональное функционирование человеческого капитала как производительного фактора развития.

В свою очередь индекс человеческого капитала позволяет измерить объем человеческого капитала, на который родившийся ребенок может рассчитывать в момент своего 18-летия. Индекс отражает уровень производительности труда нового поколения работников в сравнении с эталонным уровнем полного образования и полноценного здоровья в стране. Сегодня индекс рассчитывается среди 157 стран.

Каково состояние человеческого капитала в Казахстане

Индекс человеческого капитала в Казахстане сегодня составляет 0,75. Сам индекс делится на несколько ключевых показателей:

Первое. Производительность труда ребенка, родившегося сегодня в Казахстане, при достижении совершеннолетия составит 75% от потенциального уровня, который возможен при получении полного образования и полноценного здоровья.

Второе. Вероятность выживания ребенка до 5 лет почти 99%. Другими словами, по официальной статистике ООН, 99 из 100 детей выживают.

Третье. Ожидаемая продолжительность обучения в школе. В Казахстане ребенок, начинающий учебу в возрасте до 4 лет, как ожидается, к 18 годам завершит курс школьного обучения продолжительностью в 13,3 года.

Четвертое. Баллы по единому (гармонизированному) экзамену. Знание казахстанских школьников оценивают в 537 баллов по шкале, где 625 баллов соответствует наивысшим образовательным учреждениям, минимальный порог в мире находится на уровне 300 баллов.

Пятое. Продолжительность обучения в школе, скорректированная на качество обучения. С поправкой на объем знаний, фактически получаемых учащимися, ожидаемая продолжительность обучения в школе составляет всего 11,5 лет.

Шестое. Выживаемость взрослого населения. По всему Казахстану до возраста 60 лет доживают 80% 15-летних граждан. Этот статистический показатель служит косвенным индикатором, характеризующим диапазон летальных и нелетальных исходов, с которыми может столкнуться ребенок, родившийся сегодня, во взрослом возрасте при существующих условиях.

Седьмое. Здоровый рост (процент детей, не имеющих задержек в развитии). 92 из 100 детей не отстают в развитии. Восемь детей подвержены риску когнитивных и физических ограничений, которые могут длиться всю жизнь.

Интересный факт: В Казахстане процент ИЧК для женщин выше, чем у мужчин. При этом в мировом масштабе производительность труда 56% рожденных сегодня детей будет в лучшем случае в двое меньше той, какую они потенциального могли бы иметь. А производительность труда 92% населения по достижении взрослого возраста составит 75% от потенциального уровня.

В Казахстане при неплохом уровне образования в целом велика разница в доступности к качественному образованию в центральных областях и регионах. Исходя из этого, сверхзадача Казахстана – выровнять этот показатель. При этом надо учитывать, что в стране 75% школ находятся в регионах и на селе, и обслуживают 52% населения.

По словам Айрапетян, показатели Казахстана действительно находятся на неплохом уровне. Например, по статистике мы обогнали США и Россию. Несмотря на это, эксперт уверена, что в стране следует и дальше развивать направление по развитию ЧК. Например, она отметила, что Казахстану следует и дальше увеличивать инвестиции в образование. По ее словам, сегодня вклад в образование в РК – 3,6% от ВВП, это невысокие цифры, учитывая, что в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) этот показатель выше в 3-4 раза. При этом в сравнении с другими странами показатели республики находятся на уровне выше среднего значения по региону Центральной Азии, а также в группе стран с аналогичным уровнем дохода. Ведь, например, только за пять лет впериод между 2012 и 2017 годами показатель ИЧК в стране вырос с 0,63% до 0,75%. Лидером таблицы является Сингапур с показателем 0,88.

Что же все-таки значит 0,75? Все просто: это значит, что будущее поколение будет терять 25% ожидаемого дохода. Отвечая на вопросы журналистов, эксперт призналась, что ИЧК все еще требует доработок. Показатель не учитывает всю историю развития стран, показатели среди студентов высших учебных заведений и социальной защиты.