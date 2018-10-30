Вторник, 30 Октября 2018 13:55

АрмИнфо.Один из главных вопросов, связанных с визитом советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона был связан с тем, изменилась ли политика США в отношении Южного Кавказа или нет. Об этом на пресс-конференции заявил директор Института востоковедения Национальной академии наук Армении, тюрколог, профессор Рубен Сафрастян.

Он отметил, что администрация президента Барака Обамы рассматривала свою политику в регионе через призму своих взаимоотношений с Россией, и вопрос заключался в том, изменится ли данная политика при Дональде Трампе или нет. По словам Сафрастяна, в политике Белого дома намечаются перемены, несмотря на то, что в заявлениях Болтона это не очевидно. Одним из изменений. Как заметил эксперт, является возможное снятие запрета на продажу оружия. "Мне кажется, что США будут стремиться развивать свои отношения со странами региона, как с самостоятельными субъектами, отдельными от России", - подчеркнул эксперт.

Эксперт отметил, что важное место в данном визите занимало заявление Болтона о том, что Дональд Трамп может использовать свои полномочия, чтобы приостановить действие 907-й поправки к Акту о поддержке свободы, ограничивающей оказание Азербайджану помощи со стороны США на государственном уровне. "Если данное решение будет принято, начнется широкомасштабная продажа оружия Азербайджану. В результате чего военный потенциал Азербайджана значительно увеличиться", - отметил директор Института востоковедения НАН.

Сафрастян заявил, что мишенью визита Болтона на Южный Кавказ являлся Азербайджан. "В отношении Грузии политика США неизменна. Было очевидно, что в ходе этого визита Болтон в Грузии обсудит лишь размеры финансового содействия. ", - заявил эксперт.

Что касается Баку, то визит Болтона в Азербайджан, по словам Сафрастяна, носил антииранский характер. "Дело в том, что отношения с Азербайджаном носят для Ирана стратегический характер, так как именно через Азербайджан Иран вывозит свою продукцию за рубеж. Данные взаимоотношения выгодны и Баку, и Тегерану. Думаю, Алиев все же попытается противостоять этому давлению и продолжать свои отношения с Ираном. Более того, важным проектом для США может стать создание свободной экономической зоны в каспийском регионе", - подчеркнул эксперт, добавив, что интересы США в отношении Азербайджана обусловлены также наличием в этой стране энергоносителей. "Азербайджанский газ, может составить конкуренцию российскому в плане поставок в Европу. Именно эти стратегические вопросы и стали целью визита Болтона на Южный Кавказ", - подчеркнул политолог.

По словам эксперта, определенное давление в связи с взаимоотношениями с Ираном оказывается также на Армению. "Однако, так как отношения между Ереваном и Тегераном не являются стратегическими, как в случае с Баку, то и давление гораздо меньше. Более того, основная составляющая отношений между Арменией и Ираном, является экономической, и она не слишком волнует Соединенные Штаты", - подчеркнул эксперт.

Что касается того, станут ли США оказывать давление на Армению в связи с карабахским вопросом, Сафрастян заявил, что для этого нет никаких предпосылок. "Абсолютно не чувствовалось, что США имеют иную политику по карабахскому вопросу нежели две другие страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ"- подчеркнул эксперт.

В связи с заявлением Болтона по поводу отказа от "исторических шаблонов", эксперт заметил, что вероятно помощник президента США повторил позицию Турции и Азербайджана. "В отличии от прежней администрации президента США нынешнюю администрацию не слишком-то волнуют армяно-турецкие отношения. Прежняя администрация дважды пыталась стать посредником и наладить армяно-турецкие отношения, однако, обе попытки потерпели неудачу. Совершенно очевидно, что Джон Болтон не исследовал данный вопрос, и США вряд ли будут в него вмешиваться", - заключил Сафрастян.

Меж тем, предложение Болтона об отказе от "исторических шаблонов" имело различную интерпретацию. Если в политико-экспертных кругах Армении это предложение было рассмотрено в контексте армяно-турецких отношений и вопроса Геноцида армян, то официальная Москва узрела в этом намек на необходимость пересмотра армяно- российских отношений. "Посетивший на днях Ереван Болтон публично потребовал, чтобы Армения отказалась от "исторических клише" в своих международных отношениях. Особо не скрывалось, что речь идет о традиционной дружбе с Россией",- говорится в заявлении МИД РФ.