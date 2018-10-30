Вторник, 30 Октября 2018 13:54

АрмИнфо.Армения надеялась, что армяно-турецкая граница - последняя закрытая граница в Европе после Берлинской стены, будет открыта без всяких предпосылок. Об этом в эфире "Эхо Москвы" заявил посол Армении в России Вардан Тоганян, говоря о нормализации армяно-турецких отношений.

В этом контексте он напомнил, что в 2009 году были подписаны Цюрихские протоколы, предполагающие нормализацию отношений между Ереваном и Анкарой без предусловий, однако документ так и не был ратифицирован, и денонсирован Арменией. " Вопрос в том, что Турция связывает открытие границы с урегулирование карабахского конфликта, считая, что только после урегулирования этого конфликта может быть открыта эта граница. Но мы считаем, что это политика дипломатического давления, эти два вопроса никак не связаны, ибо это меняет архитектуру целого региона", - сказал посол.

При этом Тоганян выразил убеждение в том, что рано или поздно в Турции поймут, что добрососедство и добрые отношения с Арменией исключительно в ее интересах. " И связывать это с историческим контекстом и урегулированием карабахского конфликта нецелесообразно. Здесь мяч все-таки у турецкой стороны. Турция закрыла границы. И мы полагаем, что Турция, в конце концов, проявит готовность к конструктивному диалогу ", - сказал посол.

Отвечая на вопрос, какую позицию в этом вопросе занимает Грузия, Тоганян констатировал, что Тбилиси - стратегический партнер, главнейший сосед Еревана. "Грузия всегда имела конструктивный вклад, вообще, в регионе, способствовала, насколько это в ее силах урегулированию вопросов. И мы, конечно, понимаем, что в целом открытие границ, и налаживание отношений в регионе также в интересах Тбилиси", - сказал посол Армении.