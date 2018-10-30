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АрмИнфо.Армения надеялась, что армяно-турецкая граница - последняя закрытая граница в Европе после Берлинской стены, будет открыта без всяких предпосылок. Об этом в эфире "Эхо Москвы" заявил посол Армении в России Вардан Тоганян, говоря о нормализации армяно-турецких отношений.
В этом контексте он напомнил, что в 2009 году были подписаны Цюрихские протоколы, предполагающие нормализацию отношений между Ереваном и Анкарой без предусловий, однако документ так и не был ратифицирован, и денонсирован Арменией. " Вопрос в том, что Турция связывает открытие границы с урегулирование карабахского конфликта, считая, что только после урегулирования этого конфликта может быть открыта эта граница. Но мы считаем, что это политика дипломатического давления, эти два вопроса никак не связаны, ибо это меняет архитектуру целого региона", - сказал посол.
При этом Тоганян выразил убеждение в том, что рано или поздно в Турции поймут, что добрососедство и добрые отношения с Арменией исключительно в ее интересах. " И связывать это с историческим контекстом и урегулированием карабахского конфликта нецелесообразно. Здесь мяч все-таки у турецкой стороны. Турция закрыла границы. И мы полагаем, что Турция, в конце концов, проявит готовность к конструктивному диалогу ", - сказал посол.
Отвечая на вопрос, какую позицию в этом вопросе занимает Грузия, Тоганян констатировал, что Тбилиси - стратегический партнер, главнейший сосед Еревана. "Грузия всегда имела конструктивный вклад, вообще, в регионе, способствовала, насколько это в ее силах урегулированию вопросов. И мы, конечно, понимаем, что в целом открытие границ, и налаживание отношений в регионе также в интересах Тбилиси", - сказал посол Армении.
|ПА ОДКБ приняла рекомендации по созданию единого списка террористических организаций
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|Лукашенко: Несмотря на разного рода рассуждения в демократической Армении, в лице Беларуси вы всегда имели и будете иметь надежных друзей
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|Посол Армении в России не видит рисков в процессе роспуска парламента
|Посол Армении: В ходе переговоров Болтона в Ереване вопрос продажи американского оружия не поднимался
|Вардан Тоганян: Никаких исторических клише в армяно-российских отношениях нет и быть не может
|Депутаты от блоков "Царукян" и "Елк" на посту премьера Армении вновь выдвинули Никола Пашиняна
|Минские посредники примут участие в мониторинге карабахско-азербайджанской линии соприкосновения войск
|В Армении стартовала первая международная школа молодых лидеров стран СНГ
|Лавров: Форум Школы Молодых лидеров стран СНГ будет способствовать упрочнению доверия и симпатии между народами
|МЧС: Дилижанский тоннель с 12:00 часов по 15:00 часов 30 октября будет закрыт для проезда транспорта
|В Амстердаме завершился марафон "Global Digithon 2018" группы VEON
|Совет старейшин Еревана назначил первого вице-мэра столицы и заместителей главы муниципалитета
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 30 октября
|Пашинян и сопредседатели МГ ОБСЕ обсудили динамику мирного процесса по урегулированию карабахского конфликта, после политических изменений в Армении
|Мевлют Чавушоглу: Анкара считает необходимым обеспечение "территориальной целостности" Азербайджана и Грузии
|Армен Рустамян: Люди должны научиться исправлять свои ошибки, а не приписывать их другим
|Мнацаканян и минские посредники обсудили последние процессы в карабахском урегулировании
|Тоноян в ходе встречи с посредниками отметил важность создания оперативной связи в нахиджеванском направлении
|Бако Саакян и Феликс Цолакян обсудили перспективы сотрудничества двух армянских респиблик в сфере Чрезвычайных ситуаций
|Посол Франции в АР: Позиция Парижа относительно визитов мэров французских городов в Нагорный Карабах ясна и однозначна
|С 1 по 2 ноября температура воздуха в Армении понизится на 5-6 градусов
|Тачат Вардапетян и Жан-Жак Флайо обсудили перспективы развития армяно- бельгийского сотрудничества
|Beeline предоставит мощности своего дата-центра в рамках услуги Colocation
|Москва посоветовала Болтону вдуматься в смысл собственных слов, сказанных в Ереване
|Армен Ашотян: Никол Пашинян должен быть благодатен Республиканской партии
|Армен Саркисян: Армения готова развивать отношения с Ирландией
|Гагик Царукян: Если народ Армении захочет, то я не буду заниматься политикой
|Армен Саркисян отбыл в Минск для участия в Мюнхенской конференции по безопасности
|Лидеры ОДКБ встретятся 8 ноября в Астане
|Президент Армении выразил соболезнования индонезийскому коллеге в связи с крушением пассажирского самолета
|Кочарян: Армянская сторона должна выработать комплексную, цельную позицию по вопросу карабахского урегулирования, которой сейчас нет
|Кочарян: Пока я не вижу реальных результатов во внешней политике Пашиняна
|Внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут в соответствии с требованиями ныне действующего Избирательного кодекса
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|В СК разбираются в деле о крупном вымогательстве со стороны высокопоставленного чиновника
|"Елк": Стране нужны новые выборы, которые отражали бы волю народа
|За 9 месяцев 2018 года ущерб, нанесенный государству в результате различных коррупционных преступлений, составил 64,1 млрд. драмов
|МИД: Армян или граждан Армении в потерпевшем крушение пассажирском Boeing 737 MAX в Индонезии нет
|Парламент Армении на внеочередном заседании вновь обсуждает проект поправок в Избирательном кодексе
|Правоохранительные органы Тавушской области Армении выявили 327 случаев незаконной вырубки леса за прошедшие 9 месяцев
|Российские пограничники задержали нарушителя армяно-турецкой госграницы
|Армен Саркисян поздравил Милоша Земана по случаю национального праздника Чехии
|В Армении пройдет Первая Международная Школа Молодых Лидеров стран СНГ
|Бако Саакян обсудил с американским благотворителем Майком Сарьяном реализацию проектов в Арцахе
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