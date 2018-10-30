Вторник, 30 Октября 2018 13:50

АрмИнфо. На территории Армении днем 31-го октября, с 3-4 ноября ожидается погода без осадков. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.

Согласно источнику, 1-го ноября в областях Лори, Тавуш, Сюник и в Арцахе, 2-го в отдельных регионах ожидаются слабые осадки.

Северо-восточный ветер с порывами до 3- 8 метров в секунду. Днем 1-го и 2-го ноября температура воздуха понизится на 5-6 градусов, в областях Лори, Тавуш, Сюник и в Арцахе - на 8-10 градусов.

В Ереване 31-го октября, с 1-4 ноября ожидается погода без осадков. Температура воздуха днем будет колебаться от +13 до +18 градусов тепла.