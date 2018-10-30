Вторник, 30 Октября 2018 13:37

АрмИнфо.Ереван не только настаивает, но и начал официальный процесс отзыва генсека ОДКБ от РА Юрия Хачатурова. Об этом в эфире "Эхо Москвы" заявил посол Армении в России Вардан Тоганян.

"Здесь, я думаю, весь контекст никак не связан с нашим участием в ОДКБ или с работой этой организации. Мы соответствующую процедуру отзыва запустили. Этот вопрос будет решаться на уровне глав государств",- заявил посол.

Он также добавил, что после революции в Армении было возбуждено много уголовных дел и не только в рамках расследования событий 1 марта, но и по всяким коррупционным преступлениям, в том числе, и касательно иностранных компаний. "Эти дела не имеют внешнеполитической окраски", - сказал дипломат.

На уточнение, не станет ли отзыв Хачатурова точкой напряженности во взаимоотношениях между Москвой и Ереваном, Тоганян заверил, что это рабочий момент. "Такие моменты возникают, наши основные внешнеполитические приоритеты ясны, видны, и здесь никаких изменений не предвидится", - резюмировал Тоганян.