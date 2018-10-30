Вторник, 30 Октября 2018 13:20

АрмИнфо. Армения всегда стремились именно к переговорному процессу по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, и первые контакты после революции, после смены власти уже налажены. Об этом в эфире "Эхо Москвы" заявил посол Армении в России Вардан Тоганян, коснувшись карабахского урегулирования.

"Что касается форсирования переговоров, Армения всегда настаивала на политическом урегулировании этого конфликта. Дважды уже встречались министры иностранных дел. Идет интенсивный контакт на уровне сопредседателей. Они бывали несколько раз в регионе и в Нью-Йорке встречались, И контакт между лидерами двух стран тоже состоялся в Душанбе, как вы знаете, между Алиевым и Пашиняном, в результате чего выработана некая оперативная линия, оперативная связь для предотвращения форс- мажорных ситуаций на линии соприкосновения", - заметил дипломат.

Вместе с тем он выразил убеждение, что любые глобальные экономические и геополитические проекты, в том числе, переговорный процесс по такому главнейшему для региона вопросу, как карабахское урегулирование, не могут быть форсированы именно сейчас, перед таким большим политическим событием, как парламентские выборы, и понятно, что это произойдет после выборов. "Я могу сказать единственное, что правительство и Пашинян неоднократно говорили о готовности вести эти переговоры, о готовности обсуждать этот вопрос. Но понятно, что этому должны быть привержены и наши соседи. Та ситуация, которая на линии соприкосновения - постоянные перестрелки и убийства наших военнослужащих - к сожалению, не оставляет места для оптимизма. Но мы все-таки уверены, что конфликт будет решен именно в переговорном русле", - сказал дипломат.

Тем не менее, он подчеркнул, что после налаживания оперативной связи между странами ситуация как раз на линии соприкосновения более-менее спокойная. Коснувшись заявления советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о том, что Пашинян после победы на выборах сможет сдвинуть с "мертвой точки" карабахский конфликт, Тонганян, в частности, сказал: " Считаю, что многие, действительно, серьезные проблемы, которые, к сожалению, существуют - это и урегулирование карабахского конфликта, улучшение наших отношений с соседями и борьба с коррупцией, экономический рост - такие серьезные проблемы, перед которыми встала наша страна, связывают именно с Пашиняном. С чем это связано? Наверное, с оптимизмом и с верой в то, что человек очень честный, человек волевой, готов и ставить перед собой цели и достигать. Собственно, этот порыв такого нестандартного политика, но честного, волевого, который готов не отойти ни на йоту от интересов своей страны, национальных интересов, но при этом не прятать проблемы в долгий ящик, а решать их. Наверное, исходя из этого", - резюмировал дипломат.