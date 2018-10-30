Вторник, 30 Октября 2018 12:58

АрмИнфо.Сегодня в Армении реализуется процесс роспуска парламента. Об этом в эфире "Эхо Москвы" заявил посол Армении в России Вардан Тоганян, говоря о внутриполитической ситуации в РА.

Посол напомнил, что и после революции, и после избрания Пашиняна на посту премьер- министра была утверждена программа правительства, в которой было зафиксировано положение о внеочередных выборах.

На уточнение, есть ли риски в этом процессе, Тоганян выразил убеждение, что их нет. По его словам, это обусловлено тем, что большинство депутатов и парламентских фракций зафиксировали свою позицию в правовом плане, подписали некие меморандумы, что не будут выдвигать нового кандидата в премьеры. "Соответственно, в этом плане рисков никаких нет. Поэтому ожидаем, что в четверг 1 числа парламент будет распущен". - отметил Тоганян, подчеркнув, что, по мнению правительства, досрочные выборы нужны для констатации общественных настроений.

Посол также заметил, что все парламентские политические силы выступали за досрочные выборы, и прения развернулись лишь вокруг соков их проведения. "Электоральные процессы, намеченные на весну, ускорились после ереванских выборов. Принимая во внимание общественные настроения, премьер-министр выступил с инициативой не дожидаться апреля-мая и идти на досрочные выборы в декабре. Собственно, здесь в вопросе сроков были некие разногласия. Но политический консенсус по поводу досрочных выборов, я думаю, имеется. Что касается опасений относительно установления после выборов политической монополии, сейчас трудно об этом говорить. Я думаю, результаты выборов декабрьских покажут. Конституция Армении предусматривает некоторые ограничения, то есть если даже партия получит все 100% голосов в парламенте, она сможет забрать только около 70%. Все остальные уйдут оппозиционным партиям. Даже те, которые наберут 1%. Собственно, здесь говорить о монополии немножко сложно, потому что, по сути, законодательство и Конституция не позволят сформировать парламентскую монополию", - отметил посол.