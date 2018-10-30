Вторник, 30 Октября 2018 12:32

АрмИнфо. Визит советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона носил региональный характер, он посещал не только Армению, но Москвe, Азербайджан, Грузию. Об этом в эфире "Эхо Москвы" заявил посол Армении в России Вардан Тоганян, комментируя визит Болтона в Армению.

"Собственно, наши отношения с США развивались, не могу сказать, что очень бурно, но они развивались. И у нас довольно-таки серьезный пласт взаимоотношений, экономических взаимоотношений. Тем более, США являются сопредседателем Минской группы по урегулированию карабахского конфликта наряду с Россией и Францией, поэтому общий контекст региональной политики и политики безопасности, который волнует нас, и именно эти вопросы обсуждались. Обсуждались также вопросы участия Армении в гуманитарной миссии в Сирии, о чем мы заявляли недавно. Региональный аспект, вопросы урегулирования карабахского конфликта - вот эти все вопросы обсуждались", - констатировал армянский дипломат.

Коснувшись возможного приобретения Арменией вооружения у США, Тоганян констатировал, во время встречи, переговоров с Болтоном вопрос приобретения армянской стороной оружия не обсуждался, и этот вопрос не был темой переговоров. "Болтон во время своего интервью говорил о возможности снятия конгрессом США тех препятствий, которые запрещают продажу оружия. Но опять-таки такие переговоры не велись. Премьер-министр после этого сказал, что если поступит предложение, то обсудим. Он говорил, что гипотетически обсудим", - отметил посол Армении.

По его словам, подобного предложения пока не поступало. Армянский дипломат также указал на то, что все-таки рынок оружия - это обычный рынок, но здесь существуют некие военно-технические реалии. "То есть мы очень плотно и активно сотрудничаем в этой части с Россией. Наши вооруженные силы, офицерский состав приспособлены к российскому оружию, к сервису и так далее. И у нас есть соответствующие условия, то есть мы имеем возможность покупать российское вооружение по внутрироссийским ценам. Как раз в словах премьер-министра говорилось о том, что если такое предложение поступит, то мы обсудим. То есть нужно взвесить, насколько оно в экономическом плане интересно", - подчеркнул посол.

Он также добавил, что кредитный договор с Россией существует, напомнив, что в предыдущие годы Армения воспользовалась экспортным кредитом в 200 миллионов долларов, потом была открыта вторая линия в 100 миллионов.