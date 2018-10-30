Вторник, 30 Октября 2018 12:17

АрмИнфо. Уровень армяно-российских взаимоотношений никак не отражается и не зависит от внутриполитической ситуации, которая складывалась последнее время в Армении. Об этом в эфире "Эхо Москвы" заявил посол Армении в Росси Вардан Тоганян, коснувшись нынешнего уровня отношений между двумя странами.

"Я думаю, что сегодняшний уровень наших взаимоотношений с Россией не отличается от вчерашнего уровня, от того дела, которое мы успели за все время после развала СССР создать. Это стратегический уровень взаимоотношений, который охватывает все стороны наших отношений. Это военно-техническое, военно-политическое, высокий уровень взаимоотношений, как на двустороннем уровне, так и на многостороннем в рамках тех интеграционных процессов, в которые мы и Россия входим в рамках Евразийского союза, Организации Договора по коллективной безопасности. И, конечно же, весь спектр культурных, гуманитарных связей, который имеет многовековую историю", - отметил армянский дипломат.

Отвечая на вопрос, присутствует ли в этих отношениях некие исторические клише, о которых говорил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, Тоганян заявил, что не знает, какой смысл советник президента США ставил в вопросах политических, исторических комплексах, о которых он сказал. "Но, во всяком случае, если оглянуться, я не думаю, что эти слова относились как-то к армяно-российским отношениям. Может быть, все-таки они имели место и больше всего к нашим отношениям с соседями, потому что, он, в том числе, говорил и о возможности открытия армяно- турецкой границы в своем интервью. Он говорил об этом. Но никаких исторических клише, как вы сказали, в наших отношения с Россией нет и быть не может, потому что наши отношения все эти годы развивались плодотворно и они обоснованы базисом общих интересов, исторических традиций, интересов, которые исходят из национальных интересов. И они всегда все последние годы развивались, учитывая наши интересы и контексты, исключительно именно позитивно", - резюмировал Тоганян.