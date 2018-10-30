Вторник, 30 Октября 2018 12:16

АрмИнфо.Депутаты от блоков "Царукян" и "Елк" на посту премьера Армении вновь выдвинули Никола Пашиняна.

Отметим, что срок выдвижения кандидатов на пост премьера РА завершается сегодня в 18:00. Пока Пашинян является единственным претендентом на пост премьера РА. Ожидается, что голосование по кандидатуре премьера в парламенте состоится 1 ноября.

Если парламент вторично не изберет премьера, он будет распущен силой закона, и в декабре пройдут внеочередные выборы.

Во время первого голосования 24 октября кандидатура Пашиняна на посту премьера не прошла.