Вторник, 30 Октября 2018 11:39

АрмИнфо. В армянском городе Дилижан стартовала первая международная школа молодых лидеров стран СНГ. Для участия в данной программе подали заявки более 500 студентов, из которых отобраны 70. В мероприятии принимают участие молодые люди из России, Казахстана, Грузии и других стран.

На церемонии открытия школы присутствовали посол Беларуси в Армении, советник-посланник посольства РФ в РА, советник посольства Казахстана в Армении, общественные деятели.

"Проект создания школы был запланирован еще 3 года назад. Нашей общественной организацией было инициировано создание такой площадки, на которой состоявшиеся и молодые лидеры смогут в непринужденной обстановке делиться секретами своего успеха. В прошлом году мы смогли осуществить нашу мечту", - отметила директор международной школы Гоар Гумашян.

"Именно молодые люди являются наиболее динамично развивающейся частью нашего общества. Вместе с новыми возможностями, которые открываются перед ними в современном мире, возникают новые вызовы, ответы на которых возможно найти лишь сообща. Именно от молодых лидеров зависит, каким будет наш мир завтра", - сказал в своем выступлении представитель федерального агентства по делам молодежи РФ Александр Бугаев.

"Хочется быть молодым, верить, что жизнь бесконечна, но бесконечны лишь наши мысли и наши устремления. Я завидую вам в том, что впереди у вас большие перспективы, вы действительно лидеры, лидеры в своих нациях, в своих окружениях. Остается лишь реализовать то, что вы запланировали. Я желаю вам успехов в ваших непростых начинаниях и делах. Я сам был молодым и сам прекрасно знаю, как хочется схватиться за все, и поэтому, глядя на вас, понимаю, что можно всего добиться", - поделился с участниками форума Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь в РА Игорь Назарук.

"Я стала задумываться о том, чтобы не только консультировать и работать с лидерами, которые уже состоялись, но и, что очень важно, заняться нашим молодым поколением. Но я не могла предположить, что моя мечта работать с молодежью так быстро реализуется. Поэтому я чувствую невероятную ответственность, потому что мы не знаем, как все может сложиться через десять лет. Это новое начало, когда ты чувствуешь себя сильным, чувствуешь свою уникальность, ты готов дерзать, быть смелым, чтобы твоя мечта, твое лидерство, стало нечто большим и осуществилось", - сказала в своем выступлении эксперт по осознанному лидерству Рузанна Атасунц.