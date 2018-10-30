Вторник, 30 Октября 2018 11:38

АрмИнфо. Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил приветственное послание участникам первой международной Школы Молодых Лидеров стран СНГ, проходящей в армянском городе Дилижан.

В поздравительном послании российского министра, в частности, отмечается: "Наращивание разноформатного сотрудничества с государствами Содружества на принципе равноправия, уважения и учета интересов друг друга остается безусловным внешнеполитическим приоритетом России. В этой связи поддерживаем проведение вашего форума, собравшего талантливую молодежь из разных стран постсоветского пространства. В текущей ситуации в мире такие интеллектуальные усилия, ориентированные на эффективное решение общих насущных задач в самых разных областях, особенно востребованы. Залог успеха - присущая молодому поколению активная жизненная позиция, неиссякаемая энергия, нацеленная на выдвижение свежих, нешаблонных идей".

Лавров также выразил убеждение, что форум будет способствовать упрочнению доверия и симпатии между народами. Отметим, что накануне в армянском Дилижане стартовала Первая международная школа молодых лидеров стран СНГ. В Дилижане, собралась молодежь из разных стран СНГ. Для участия в данной программе, подали заявку более 500 студентов, из которых прошли лишь 70.