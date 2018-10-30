Вторник, 30 Октября 2018 10:54

АрмИнфо. Дилижанский тоннель с 12:00 часов по 15:00 часов 30 октября будет закрыт для проезда транспорта. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе МЧС РА.

При этом в ведомстве призвали водителей воспользоваться объездной дорогой через село Семеновка.

В МЧС Армении также призвали водителей осуществлять поездки в области лишь при наличии зимних шин.

В ведомстве также проинформировали, что все дороги на территории страны открыты для проезда транспорта.