﻿
 Вторник, 30 Октября 2018 10:48

В Амстердаме завершился марафон "Global Digithon 2018" группы VEON

В Амстердаме завершился марафон "Global Digithon 2018" группы VEON

АрмИнфо.В Амстердаме состоялся марафон Global Digithon 2018 группы VEON, в котором приняла участие Beeline в Армении.  Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе компании, в марафоне приняли участие команды-победители локальных Digithon-ов, проведенных в 11 странах. Из них на Global Digithon были сформированы 9 команд, в состав которых вошли представители из разных стран, в том числе 6 сотрудников из Beeline в Армении.

Победителями стали 3 команды, из которых первое и второе место заняли группы в составе с представителями из Beeline в Армении. Лидер - команда Digital Ninjas - в качестве приза посетит Силиконовую долину и ведущие технологические компании.  Занявшие 2-ое и 3-е места команды Hackers Eating Crackers и Guardians of VEON также получат призы - посещение действующих в Украине и Кыргызстане компаний, представленных на марафоне цифровымх команд.

Согласно источнику, в рамках Digithon представители компаний группы VEON разрабатывают прототипы инновационных и актуальных цифровых услуг.  В течение 24 часов команды-участники Global Digithon разработали свои идеи и подготовили прототипы цифровых услуг, которые представили на суд  комиссии и партнеров. Отбор тройки сильнейших проводился в два этапа: на полуфинале за команды на марафоне онлайн голосовали партнеры из группы VEON, а на финале судейское решение приняла профессиональная комиссия.

"Для группы VEON очень важно постоянно развивать знания и навыки своих сотрудников и выявлять из потенциал. Уверен, что встреча с коллегами из разных стран и разработка актуальных и инновационных решений станет существенным стимулом как для наших сотрудников в частности, так и для развития компании в целом. Особо хочу отметить главный приз, который также поможет нам всем лучше понять тайну достижения успеха в современном цифровом мире", - заявил Генеральный Директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

Отметим, что в Армении локальный этап Digithon-а проходил в сентябре с.г. в Анкаване.  В этом году в армянском этапе корпоративного цифрового марафона участвовали 4 команды. В качестве основной темы конкурса была выбрана монетизация данных, которая является актуальным вопросом сферы телекоммуникаций. В соответствии с правилами хакатонов во время Digithon-а всем командам своими советами помогают специально выбранные менторы - специалисты компании в области ИТ, маркетинга и коммерции. Цель этого конкурса - с одной стороны объединить сотрудников разных отделов вокруг общей задачи, с другой - разработать новые идеи, чтобы компания могла предоставлять своим клиентам еще более простые и удобные услуги.

Напомним, что ЗАО <VEON Armenia> - ныне "VEON Armenia Holdings B.V." (торговая марка Beeline) входит в группу компаний VEON, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. Штаб-квартира группы VEON находится в Амстердаме. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане.  Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
ПА ОДКБ приняла рекомендации по созданию единого списка террористических организацийПА ОДКБ приняла рекомендации по созданию единого списка террористических организаций
Электросети Армении предупреждают об отключениях 31-го октябряЭлектросети Армении предупреждают об отключениях 31-го октября
Индекс человеческого капитала в Армении равен 0,57Индекс человеческого капитала в Армении равен 0,57
Армения обсуждает с Всемирной таможенной организацией перспективы сотрудничестваАрмения обсуждает с Всемирной таможенной организацией перспективы сотрудничества
Банк ВТБ (Армения) улучшает условия вкладов ко Всемирному дню сбереженийБанк ВТБ (Армения) улучшает условия вкладов ко Всемирному дню сбережений
Володин не исключил проведения осенней сессии ПА ОДКБ 2019 года в АрменииВолодин не исключил проведения осенней сессии ПА ОДКБ 2019 года в Армении
Ара Баблоян: Независимо от внутриполитической ситуации сотрудничество в рамках ОДКБ будет развиватьсяАра Баблоян: Независимо от внутриполитической ситуации сотрудничество в рамках ОДКБ будет развиваться
Мхитар Аветисян: Деятельность Мхитар Аветисян: Деятельность "Сасна црер" будет направлена на де-юре присоединение Арцаха к Армении
Ара Баблоян: В результате досрочных парламентских выборов внешнеполитический вектор Армении не изменитсяАра Баблоян: В результате досрочных парламентских выборов внешнеполитический вектор Армении не изменится
Информация о скидках системы Visa отныне доступна на сайте Конверс БанкаИнформация о скидках системы Visa отныне доступна на сайте Конверс Банка
Армен Саркисян: образ Беларуси в мире - это образ стабильности и предсказуемостиАрмен Саркисян: образ Беларуси в мире - это образ стабильности и предсказуемости
Рубен Сафрастян: В ходе визита Джона Болтона на Южный Кавказ, стало очевидно, что политика США в отношении стран региона имеет предпосылки к изменениюРубен Сафрастян: В ходе визита Джона Болтона на Южный Кавказ, стало очевидно, что политика США в отношении стран региона имеет предпосылки к изменению
Тоганян: Рано или поздно в Турции поймут - добрососедство и добрые отношения с Арменией исключительно в ее интересахТоганян: Рано или поздно в Турции поймут - добрососедство и добрые отношения с Арменией исключительно в ее интересах
Лукашенко: Несмотря на разного рода рассуждения в демократической Армении, в лице Беларуси вы всегда имели и будете иметь надежных друзейЛукашенко: Несмотря на разного рода рассуждения в демократической Армении, в лице Беларуси вы всегда имели и будете иметь надежных друзей
С 31 октрября по 4 ноября в Армении ожидается погода без осадковС 31 октрября по 4 ноября в Армении ожидается погода без осадков
Тоганян: Ереван не только настаивает, но и начал официальный процесс отзыва Юрия ХачатуроваТоганян: Ереван не только настаивает, но и начал официальный процесс отзыва Юрия Хачатурова
Тоганян: Форсирование карабахского урегулирования произойдет после парламентских выборовТоганян: Форсирование карабахского урегулирования произойдет после парламентских выборов
Посол Армении в России не видит рисков в процессе роспуска парламентаПосол Армении в России не видит рисков в процессе роспуска парламента
Посол Армении: В ходе переговоров Болтона в Ереване вопрос продажи американского оружия не поднималсяПосол Армении: В ходе переговоров Болтона в Ереване вопрос продажи американского оружия не поднимался
Вардан Тоганян: Никаких исторических клише в армяно-российских отношениях нет и быть не можетВардан Тоганян: Никаких исторических клише в армяно-российских отношениях нет и быть не может
Депутаты от блоков Депутаты от блоков "Царукян" и "Елк" на посту премьера Армении вновь выдвинули Никола Пашиняна
Минские посредники примут участие в мониторинге карабахско-азербайджанской линии соприкосновения войскМинские посредники примут участие в мониторинге карабахско-азербайджанской линии соприкосновения войск
В Армении стартовала первая международная школа молодых лидеров стран СНГВ Армении стартовала первая международная школа молодых лидеров стран СНГ
Лавров: Форум Школы Молодых лидеров стран СНГ будет способствовать упрочнению доверия и симпатии между народамиЛавров: Форум Школы Молодых лидеров стран СНГ будет способствовать упрочнению доверия и симпатии между народами
МЧС: Дилижанский тоннель с 12:00 часов по 15:00 часов 30 октября будет закрыт для проезда транспортаМЧС: Дилижанский тоннель с 12:00 часов по 15:00 часов 30 октября будет закрыт для проезда транспорта
В Амстердаме завершился марафон В Амстердаме завершился марафон "Global Digithon 2018" группы VEON
Совет старейшин Еревана назначил первого вице-мэра столицы и заместителей главы муниципалитетаСовет старейшин Еревана назначил первого вице-мэра столицы и заместителей главы муниципалитета
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 30 октября
Пашинян и сопредседатели МГ ОБСЕ обсудили динамику мирного процесса по урегулированию карабахского конфликта, после политических изменений в АрменииПашинян и сопредседатели МГ ОБСЕ обсудили динамику мирного процесса по урегулированию карабахского конфликта, после политических изменений в Армении
Мевлют Чавушоглу: Анкара считает необходимым обеспечение Мевлют Чавушоглу: Анкара считает необходимым обеспечение "территориальной целостности" Азербайджана и Грузии
Армен Рустамян: Люди должны научиться исправлять свои ошибки, а не приписывать их другимАрмен Рустамян: Люди должны научиться исправлять свои ошибки, а не приписывать их другим
Мнацаканян и минские посредники обсудили последние процессы в карабахском урегулированииМнацаканян и минские посредники обсудили последние процессы в карабахском урегулировании
Тоноян в ходе встречи с посредниками отметил важность создания оперативной связи в нахиджеванском направленииТоноян в ходе встречи с посредниками отметил важность создания оперативной связи в нахиджеванском направлении
Бако Саакян и Феликс Цолакян обсудили перспективы сотрудничества двух армянских респиблик в сфере Чрезвычайных ситуацийБако Саакян и Феликс Цолакян обсудили перспективы сотрудничества двух армянских респиблик в сфере Чрезвычайных ситуаций
Посол Франции в АР: Позиция Парижа относительно визитов мэров французских городов в Нагорный Карабах ясна и однозначнаПосол Франции в АР: Позиция Парижа относительно визитов мэров французских городов в Нагорный Карабах ясна и однозначна
С 1 по 2 ноября температура воздуха в Армении понизится на 5-6 градусовС 1 по 2 ноября температура воздуха в Армении понизится на 5-6 градусов
Тачат Вардапетян и Жан-Жак Флайо обсудили перспективы развития армяно- бельгийского сотрудничестваТачат Вардапетян и Жан-Жак Флайо обсудили перспективы развития армяно- бельгийского сотрудничества
Beeline предоставит мощности своего дата-центра в рамках услуги ColocationBeeline предоставит мощности своего дата-центра в рамках услуги Colocation
Москва посоветовала Болтону вдуматься в смысл собственных слов, сказанных в ЕреванеМосква посоветовала Болтону вдуматься в смысл собственных слов, сказанных в Ереване
Армен Ашотян: Никол Пашинян должен быть благодатен Республиканской партииАрмен Ашотян: Никол Пашинян должен быть благодатен Республиканской партии
Армен Саркисян: Армения готова развивать отношения с ИрландиейАрмен Саркисян: Армения готова развивать отношения с Ирландией
Гагик Царукян: Если народ Армении захочет, то я не буду заниматься политикойГагик Царукян: Если народ Армении захочет, то я не буду заниматься политикой
Армен Саркисян отбыл в Минск для участия в Мюнхенской конференции по безопасностиАрмен Саркисян отбыл в Минск для участия в Мюнхенской конференции по безопасности
Лидеры ОДКБ встретятся 8 ноября в АстанеЛидеры ОДКБ встретятся 8 ноября в Астане
Президент Армении выразил соболезнования индонезийскому коллеге в связи с крушением пассажирского самолетаПрезидент Армении выразил соболезнования индонезийскому коллеге в связи с крушением пассажирского самолета
Кочарян: Армянская сторона должна выработать комплексную, цельную позицию по вопросу карабахского урегулирования, которой сейчас нетКочарян: Армянская сторона должна выработать комплексную, цельную позицию по вопросу карабахского урегулирования, которой сейчас нет
Кочарян: Пока я не вижу реальных результатов во внешней политике ПашинянаКочарян: Пока я не вижу реальных результатов во внешней политике Пашиняна
Внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут в соответствии с требованиями ныне действующего Избирательного кодексаВнеочередные парламентские выборы в Армении пройдут в соответствии с требованиями ныне действующего Избирательного кодекса
Роберт Кочарян: Я уверен, что в скором будущем все, кто занимался фабрикацией материалов по делу 1 марта, сами ответят перед закономРоберт Кочарян: Я уверен, что в скором будущем все, кто занимался фабрикацией материалов по делу 1 марта, сами ответят перед законом
В СК разбираются в деле о крупном вымогательстве со стороны высокопоставленного чиновникаВ СК разбираются в деле о крупном вымогательстве со стороны высокопоставленного чиновника
"Елк": Стране нужны новые выборы, которые отражали бы волю народа
За 9 месяцев 2018 года ущерб, нанесенный государству в результате различных коррупционных преступлений, составил 64,1 млрд. драмовЗа 9 месяцев 2018 года ущерб, нанесенный государству в результате различных коррупционных преступлений, составил 64,1 млрд. драмов
МИД: Армян или граждан Армении в потерпевшем крушение пассажирском Boeing 737 MAX в Индонезии нетМИД: Армян или граждан Армении в потерпевшем крушение пассажирском Boeing 737 MAX в Индонезии нет
Парламент Армении на внеочередном заседании вновь обсуждает проект поправок в Избирательном кодексеПарламент Армении на внеочередном заседании вновь обсуждает проект поправок в Избирательном кодексе
Правоохранительные органы Тавушской области Армении выявили 327 случаев незаконной вырубки леса за прошедшие 9 месяцевПравоохранительные органы Тавушской области Армении выявили 327 случаев незаконной вырубки леса за прошедшие 9 месяцев
Российские пограничники задержали нарушителя армяно-турецкой госграницыРоссийские пограничники задержали нарушителя армяно-турецкой госграницы
Армен Саркисян поздравил Милоша Земана по случаю национального праздника ЧехииАрмен Саркисян поздравил Милоша Земана по случаю национального праздника Чехии
В Армении пройдет Первая Международная Школа Молодых Лидеров стран СНГВ Армении пройдет Первая Международная Школа Молодых Лидеров стран СНГ
Бако Саакян обсудил с американским благотворителем Майком Сарьяном реализацию проектов в АрцахеБако Саакян обсудил с американским благотворителем Майком Сарьяном реализацию проектов в Арцахе
Электросети Армении предупреждают об отключениях 29-го октябряЭлектросети Армении предупреждают об отключениях 29-го октября



Интервью
Мхитар Айрапетян: Армения и диаспора от постреволюционной эйфории к конкретным результатамМхитар Айрапетян: Армения и диаспора от постреволюционной эйфории к конкретным результатам
Ариэль Коэн : США решительно воспрепятствуют нарушению санкционного режима в отношении Ирана Арменией, Грузией и АзербайджаномАриэль Коэн : США решительно воспрепятствуют нарушению санкционного режима в отношении Ирана Арменией, Грузией и Азербайджаном
Жирайр Сефилян: Прагматизм “Сасна црер” в работе на будущееЖирайр Сефилян: Прагматизм “Сасна црер” в работе на будущее
Ответы на вопросы Москвы поступят лишь после того, как будет покончено с “наследством” Сержа СаргсянаОтветы на вопросы Москвы поступят лишь после того, как будет покончено с “наследством” Сержа Саргсяна
Теван Погосян: На преодоление стоящих перед Арменией вызовов не направлены действия ни одной из политических силТеван Погосян: На преодоление стоящих перед Арменией вызовов не направлены действия ни одной из политических сил
Степан Сафарян: Поход ва-банк абсолютно бесперспективен для парламентских силСтепан Сафарян: Поход ва-банк абсолютно бесперспективен для парламентских сил
Рачья  Арзуманян: Диапазон будущих армянских политических партий XXI века будет опираться на национальные интересы Рачья  Арзуманян: Диапазон будущих армянских политических партий XXI века будет опираться на национальные интересы
Авигдор Эскин: Обусловленный жесткими санкциям США в ноябре, коллапс в Иране неизбеженАвигдор Эскин: Обусловленный жесткими санкциям США в ноябре, коллапс в Иране неизбежен
Зардушт Ализаде: Физических стен между армянами и азербайджанцами нет. Есть, возведенные извне, стены ментальные и психологическиеЗардушт Ализаде: Физических стен между армянами и азербайджанцами нет. Есть, возведенные извне, стены ментальные и психологические
Александр Искандарян: Итоги выборов в Ереване будут спроецированы на внеочередные парламентские выборы в Армении Александр Искандарян: Итоги выборов в Ереване будут спроецированы на внеочередные парламентские выборы в Армении
Ованес Игитян: Путин предпочтет наладить отношения с Пашиняном, чем вытаскивать из политической свалки КочарянаОванес Игитян: Путин предпочтет наладить отношения с Пашиняном, чем вытаскивать из политической свалки Кочаряна
Зорница Русинова: Болгария готова содействовать Армении в вопросе закрытия спецучреждений по содержанию детейЗорница Русинова: Болгария готова содействовать Армении в вопросе закрытия спецучреждений по содержанию детей
Ваагн Атабекян: Армения со всей серьезностью относится к обязательству провести саммит Франкофонии на высоком уровнеВаагн Атабекян: Армения со всей серьезностью относится к обязательству провести саммит Франкофонии на высоком уровне
Для достижения мира вокруг Карабаха требуется аналогичная армянской революция в АзербайджанеДля достижения мира вокруг Карабаха требуется аналогичная армянской революция в Азербайджане
Карапет  Рубинян: Всенародная ненависть не оставляет Роберту Кочаряну шансов на “возвращение”Карапет  Рубинян: Всенародная ненависть не оставляет Роберту Кочаряну шансов на “возвращение”
Александр  Рар: Понимание невозможности расширения Евросоюза на Восток придает внешней политике Еревана безальтернативностьАлександр  Рар: Понимание невозможности расширения Евросоюза на Восток придает внешней политике Еревана безальтернативность
Арсен  Харатян: Конструктивный диалог при отсутствии закрытых тем – основа упрочения отношенийАрсен  Харатян: Конструктивный диалог при отсутствии закрытых тем – основа упрочения отношений
Ашот Манучарян: Сломать хребет власти и оставить целыми головы Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна нелогичноАшот Манучарян: Сломать хребет власти и оставить целыми головы Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна нелогично
Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть вторая)Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть вторая)
Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть первая)Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть первая)
Мане Тандилян: Существующее доверие к правительству – важнейшая основа доверия граждан Армении в отношении собственного будущегоМане Тандилян: Существующее доверие к правительству – важнейшая основа доверия граждан Армении в отношении собственного будущего
Эдмон Марукян: Появление “священных коров” в “деле 1 марта” лишит смысла «Бархатную революцию» в АрменииЭдмон Марукян: Появление “священных коров” в “деле 1 марта” лишит смысла «Бархатную революцию» в Армении
Эдвард Сандоян: Мы довели страну до такого критического состояния, когда времени на выход из кризиса практически не осталосьЭдвард Сандоян: Мы довели страну до такого критического состояния, когда времени на выход из кризиса практически не осталось
У Армении прекрасная армия… готовая к русско-японской войне   У Армении прекрасная армия… готовая к русско-японской войне   
Ахмет Ярлыкапов:  Интерес террористов в отношении Армении есть и может быть достаточно высокАхмет Ярлыкапов:  Интерес террористов в отношении Армении есть и может быть достаточно высок
Рубен Мелконян: Успешное маневрирование между Россией и США - залог дальнейшего продвижения Турции в Сирии и Ираке  Рубен Мелконян: Успешное маневрирование между Россией и США - залог дальнейшего продвижения Турции в Сирии и Ираке  
Андрей Арешев: Доверительный характер отношений Армении и России предполагает откровенное обсуждение имеющихся проблем и регулярную сверку часовАндрей Арешев: Доверительный характер отношений Армении и России предполагает откровенное обсуждение имеющихся проблем и регулярную сверку часов
Эдуард Абрамян: Прогнозируемое ослабление России диктует Армении переоценку своих координат безопасности Эдуард Абрамян: Прогнозируемое ослабление России диктует Армении переоценку своих координат безопасности
Дан Петре: Отношения с Россией никак не мешают определению внешнеполитического курса АрменииДан Петре: Отношения с Россией никак не мешают определению внешнеполитического курса Армении
Елена Кузьмина: Не только Россия, но и другие страны-партнеры ждут от нового руководства Армении конкретных шаговЕлена Кузьмина: Не только Россия, но и другие страны-партнеры ждут от нового руководства Армении конкретных шагов
Комментируемые
Мхитар Аветисян: Деятельность Мхитар Аветисян: Деятельность "Сасна црер" будет направлена на де-юре присоединение Арцаха к Армении
Болтон предостерег Армению от возможной военной вовлеченности в сирийский кризисБолтон предостерег Армению от возможной военной вовлеченности в сирийский кризис
Следственный комитет Армении устанавливает личность найденной сегодня под мостом в Давидашене женщиныСледственный комитет Армении устанавливает личность найденной сегодня под мостом в Давидашене женщины
Баку призвал власти Армении предпринять реальные шаги для урегулирования карабахского конфликтаБаку призвал власти Армении предпринять реальные шаги для урегулирования карабахского конфликта
Болтон: Трамп может использовать свои полномочия, чтобы приостановить действие 907- й поправкиБолтон: Трамп может использовать свои полномочия, чтобы приостановить действие 907- й поправки
Обнародован законопроект об амнистии: Члены группы Обнародован законопроект об амнистии: Члены группы "Сасна Црер" будут амнистированы, если потерпевшие не будут возражать
Ваге Григорян: Армен Саркисян является нелегитимным президентомВаге Григорян: Армен Саркисян является нелегитимным президентом
Пашинян представителям армянской общины Ливана: я с трудом могу представить решение карабахского вопроса без уточнения статуса АрцахаПашинян представителям армянской общины Ливана: я с трудом могу представить решение карабахского вопроса без уточнения статуса Арцаха
РПА опровергает слухи о принятии решения относительно участия в декабрьских выборах и подготовке пропорционального списка к нимРПА опровергает слухи о принятии решения относительно участия в декабрьских выборах и подготовке пропорционального списка к ним
Посол Чехии: Вопрос возвращения территорий вокруг Нагорного Карабаха входит в повестку Мадридских принциповПосол Чехии: Вопрос возвращения территорий вокруг Нагорного Карабаха входит в повестку Мадридских принципов
Новым художественным руководителем Ереванского русского драматического театра им.Станиславского назначен Карен НерсисянНовым художественным руководителем Ереванского русского драматического театра им.Станиславского назначен Карен Нерсисян
Миллз: У демократии в Армении блестящее будущееМиллз: У демократии в Армении блестящее будущее
Макрон: Азнавур был армянином, который полностью признавал то огромное преступление, жертвой которого был он сам - это геноцидМакрон: Азнавур был армянином, который полностью признавал то огромное преступление, жертвой которого был он сам - это геноцид
Айк Марутян: В первую очередь, я намерен решить проблему, связанную с вывозом мусораАйк Марутян: В первую очередь, я намерен решить проблему, связанную с вывозом мусора
Пашинян: Все те, кто попытаются игнорировать закон, мнение и требование народа, окажутся на Пашинян: Все те, кто попытаются игнорировать закон, мнение и требование народа, окажутся на "свалке истории"
Гагик Царукян: Если народ хочет в декабре, значит, мы тоже хотим в декабре, я готов взять всю боль народа на себяГагик Царукян: Если народ хочет в декабре, значит, мы тоже хотим в декабре, я готов взять всю боль народа на себя
Москва приветствует все те позитивные тенденции, которые наметились в процессе карабахского урегулированияМосква приветствует все те позитивные тенденции, которые наметились в процессе карабахского урегулирования
Баблоян: Сегодня мир потерял поистине выдающегося певца, а Армения и весь армянский народ прощаются с величайшим армянином (video)Баблоян: Сегодня мир потерял поистине выдающегося певца, а Армения и весь армянский народ прощаются с величайшим армянином (video)
У всеармянского фонда У всеармянского фонда "Айастан" новый исполнительный директор
В Ереване состоялся учредительный съезд партии В Ереване состоялся учредительный съезд партии "Сасна црер": Партией будет управлять Секретариат из 7 человек
Зардушт Ализаде: Физических стен между армянами и азербайджанцами нет. Есть, возведенные извне, стены ментальные и психологическиеЗардушт Ализаде: Физических стен между армянами и азербайджанцами нет. Есть, возведенные извне, стены ментальные и психологические
МИД не подтвердил и не опроверг информацию об отзыве диппаспорта у Генриха МхитарянаМИД не подтвердил и не опроверг информацию об отзыве диппаспорта у Генриха Мхитаряна
Никол Пашинян делегатам ООН: Cтать частью Азербайджана для населения Карабаха означает его полное истреблениеНикол Пашинян делегатам ООН: Cтать частью Азербайджана для населения Карабаха означает его полное истребление
Республиканская партия откликнулась на заявление Пашиняна о низкой явке на ереванских выборахРеспубликанская партия откликнулась на заявление Пашиняна о низкой явке на ереванских выборах
Кочарян выступил с пессимистическим прогнозом относительно последствий политики нынешниx властей АрменииКочарян выступил с пессимистическим прогнозом относительно последствий политики нынешниx властей Армении
Главы Армении и России сошлись во мнении: Отношения двух государств носят особый характерГлавы Армении и России сошлись во мнении: Отношения двух государств носят особый характер
“И устарела старина, и старым бредит новизна”. Такое вот несерьезное отношение к крупному международному инвестору. “И устарела старина, и старым бредит новизна”. Такое вот несерьезное отношение к крупному международному инвестору.
Кочарян заявил о намерении участвовать во внеочередных парламентских выборахКочарян заявил о намерении участвовать во внеочередных парламентских выборах
Эдуард Шармазанов: РПА готова сотрудничать  с вторым президентом АрменииЭдуард Шармазанов: РПА готова сотрудничать  с вторым президентом Армении
Глава СНБ: Растраты в фонде “Ереван” достигли 2 млрд драмовГлава СНБ: Растраты в фонде “Ереван” достигли 2 млрд драмов
Поиск по дням

2013 , 2014