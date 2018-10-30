Вторник, 30 Октября 2018 10:48

АрмИнфо.В Амстердаме состоялся марафон Global Digithon 2018 группы VEON, в котором приняла участие Beeline в Армении. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе компании, в марафоне приняли участие команды-победители локальных Digithon-ов, проведенных в 11 странах. Из них на Global Digithon были сформированы 9 команд, в состав которых вошли представители из разных стран, в том числе 6 сотрудников из Beeline в Армении.

Победителями стали 3 команды, из которых первое и второе место заняли группы в составе с представителями из Beeline в Армении. Лидер - команда Digital Ninjas - в качестве приза посетит Силиконовую долину и ведущие технологические компании. Занявшие 2-ое и 3-е места команды Hackers Eating Crackers и Guardians of VEON также получат призы - посещение действующих в Украине и Кыргызстане компаний, представленных на марафоне цифровымх команд.

Согласно источнику, в рамках Digithon представители компаний группы VEON разрабатывают прототипы инновационных и актуальных цифровых услуг. В течение 24 часов команды-участники Global Digithon разработали свои идеи и подготовили прототипы цифровых услуг, которые представили на суд комиссии и партнеров. Отбор тройки сильнейших проводился в два этапа: на полуфинале за команды на марафоне онлайн голосовали партнеры из группы VEON, а на финале судейское решение приняла профессиональная комиссия.

"Для группы VEON очень важно постоянно развивать знания и навыки своих сотрудников и выявлять из потенциал. Уверен, что встреча с коллегами из разных стран и разработка актуальных и инновационных решений станет существенным стимулом как для наших сотрудников в частности, так и для развития компании в целом. Особо хочу отметить главный приз, который также поможет нам всем лучше понять тайну достижения успеха в современном цифровом мире", - заявил Генеральный Директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

Отметим, что в Армении локальный этап Digithon-а проходил в сентябре с.г. в Анкаване. В этом году в армянском этапе корпоративного цифрового марафона участвовали 4 команды. В качестве основной темы конкурса была выбрана монетизация данных, которая является актуальным вопросом сферы телекоммуникаций. В соответствии с правилами хакатонов во время Digithon-а всем командам своими советами помогают специально выбранные менторы - специалисты компании в области ИТ, маркетинга и коммерции. Цель этого конкурса - с одной стороны объединить сотрудников разных отделов вокруг общей задачи, с другой - разработать новые идеи, чтобы компания могла предоставлять своим клиентам еще более простые и удобные услуги.

Напомним, что ЗАО <VEON Armenia> - ныне "VEON Armenia Holdings B.V." (торговая марка Beeline) входит в группу компаний VEON, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. Штаб-квартира группы VEON находится в Амстердаме. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".