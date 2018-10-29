Понедельник, 29 Октября 2018 20:33

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 30 октября текущего года будут обесточены: в городе Ереван: 10?00-14?00 жилой дом 6 на 2-ом переулке Шопрона в 6-ом Норкском массиве; жилой дом 73 на ул. Вильнюса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 9-ом Норкском массиве;

10?00-16?00 жилой дом 31/1 на ул. Ленинградян, жилые дома 2, 12 на ул. Башинджагяна;

10?30-16?30 жилые дома 11, 13, 33, 35, 37 на ул. Лео, жилые дома 3, 5/4 на пр. Маштоца, жилые дома 2-10 на ул. Пароняна, собственные дома

7-20 на тупике Пароняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), абонент (не являющийся жильцом) Скорой медицинской помощи, жилой дом 15 на ул. Туманяна, жилые дома 17, 19, 21 на ул. Налбандяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11?00-17?00 собственные дома на тупиках Норагавита 3, 3/1, собственные дома на улицах Норагавита 4, 6, 7, собственные дома на

Арташатском шоссе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 24 на ул. Шарури, жило дом 10 на ул. Амбардзумяна;

в Армавирском марзе:

11?00-15?00 села Акналич, Тароник, Араташен;

в Араратском марзе:

11?00-16?00 частично улицы Маркса, Исакова, Ачаряна, Араза, Айвазовского, Бакунца, Будагяна, Торомоняна, Касяна, Нерсисяна,

Дуряна, Огостоси 23, Орбели и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

в Котайкском марзе:

10?00-16?00 частично 8-ой микрорайон города Абовян; частично частные дома Дзорахбюра и Джрвежа;

в Ширакском марзе:

10:00-14:00 квартал 'Верин" села Тавшут в Ашоцком регионе;

10:00-16:00 частично 24-ая улица села Амасия в Амасийском регионе;

13:00-17:00 села Саракап, Джрапи, Агин, Исаакян, Бардзрашен, Лусахбюр, Ширакаван, Гусанагюх, стрельбище села Гусанагюх,

газозаправочная станция 'Норабер" и ОАО "Ани" в Анийском регионе;

в Сюникском марзе:

10:00-14:00 улица Межлумян в городе Мегри;

11:00-16:00 село Аревис;

11:00-17:00 село Нжде.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.