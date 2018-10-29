Понедельник, 29 Октября 2018 20:10

АрмИнфо. И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян провел встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ - Эндрю Шеффером - США, Игорем Поповым - РФ, Стефанем Висконти - Франция, прибывших в Ереван в рамках регионального визита.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе армянского правительства, во встрече участвовал и Личный представитель Действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

Пашинян приветствовал визит посредников в Армению и их посредническую роль в урегулировании проблемы в качестве единственного формата, имеющего международный мандат.

И.о. премьера отметил необходимость приверженности всех сторон конфликта его мирному урегулированию. Стороны коснулись динамики мирного процесса по урегулированию карабахского конфликта, после последних политических изменений в Армении.

Собеседник также затронули встречу Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Душанбе в сентябре текущего года, а также достигнутые договоренности.

В этой связи и.о. премьера отметил важность соблюдения и эффективной реализации достигнутых договоренностей, что в свою очередь будет способствовать формированию атмосферы доверия и соответствующей атмосферы, способствующей мирному процессу. Стороны наметили возможные дальнейшие шаги.