Понедельник, 29 Октября 2018 19:43

АрмИнфо. Встреча министров иностранных дел Турции, Азербайджана и Грузии Мевлюта Чавушоглу, Эльмара Мамедъярова и Давида Залкалиани в Стамбуле завершилась принятием Стамбульской декларации.

Как сообщает турецкое бюро Report, в ходе пресс-конференции по итогам переговоров во дворце Долмабахче, Чавушоглу коснулся решения нагорно-карабахского конфликта. Турецкий министр подчеркнул, Анкара считает необходимым обеспечение "территориальной целостности" Азербайджана и Грузии, и этот вопрос всегда находился в повестке Турции.

В свою очередь Мамедъяров выразил Турции благодарность за усилия по урегулированию нагорно-карабахского конфликта и поддержку "территориальной целостности Азербайджана".

В Стамбульской декларации подчеркивается приверженность Анкары, Баку и Тбилиси расширению сотрудничества и важность трехстороннего сотрудничества в сфере обороны, в частности в сфере оборонной промышленности, проведении трехсторонних учений, тренировок и встреч высокого уровня. Министры выразили заинтересованность в расширение сотрудничества в этом направлении и приветствовали меморандум о взаимопонимании, подписанный главами оборонных ведомств 31 марта 2018 года в Грузии.

Вместе с тем, главы МИД трех государств выразили удовлетворение уровнем двустороннего и трехстороннего формата сотрудничества и подтвердили приверженность укреплению взаимодействия, основанного на стратегическом партнерстве, добрососедстве, взаимоуважении и доверии.