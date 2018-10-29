Понедельник, 29 Октября 2018 18:58

АрмИнфо. Люди должны научиться исправлять свои ошибки, а не приписывать их другим. Об этом в беседе с журналистами заявил глава фракции партии АРФ "Дашнакцутюн" Армен Рустамян, коснувшись вопроса о том, не содействовали ли они провалу законопроекта о внесении поправок и дополнений в Избирательный кодекс Армении.

По словам Рустамяна, если что-то не получается, причем дважды, значит есть какие-то ошибки, значит нет консенсуса. "Оставив в стороне главную проблему, они занимаются второстепенными. Какой саботаж, если из 7 человек нашей фракции 5 проголосовали "за". Ясно же, что обвинение в саботаже необоснованно", - подчеркнул Рустамян.

Глава фракции АРФД отметил, что если 2 депутата от их фракции не пришли, значит, на то у них были личные причины, и о причинах их отсутствия следует спросить их. Он в то же время отметил, что не может выйти с ними на связь, но, как заметил Рустамян, один из них в прошлый раз проголосовал "за".

На вопрос, будут ли отсутствующие депутаты нести ответственность за свое отсутствие, Рустамян заявил: "Мы посмотрим какие личные проблемы у них были, уважительные они или нет, исходя из этого мы и примем решение", - заключил глава фракции АРФД.

Отметим. что проект реформ ИК в очередной раз провалился в парламенте.