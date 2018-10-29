Понедельник, 29 Октября 2018 18:54

АрмИнфо. И.о. министра иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян провел встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ - Эндрю Шеффером - США, Игорем Поповым - РФ, Стефанем Висконти - Франция, прибывших в Ереван в рамках регионального визита.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, во встрече участвовал и личный представитель Действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик. Собеседник обменялись мнениями относительно встреч по нагорно-карабахскому конфликту и региональному визиту сопредседателей МГ ОБСЕ, после формирования в Армении новой власти.

Мнацаканян выразил удовлетворение положительной динамикой, сформированной в карабахском урегулировании по сей день .

Стороны коснулись договоренностей, достигнутых между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Душанбе.

Мнацаканян отметил, что их практичное применение направлено на создание и стимулирование атмосферы мира.

При этом он добавил, что продолжает оставаться актуальной необходимость отказа от милитаристской и деструктивной риторики.

Собеседники обсудили дальнейшие шаги в формате сопредседателей МГ ОБСЕ. В этой связи Мнацаканян отметил, что учитывая то обстоятельство, что посредники после Еревана отправятся в Степанакерт и Баку, станет возможно более всеобъемлющее оценить дальнейшие шаги.