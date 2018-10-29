Понедельник, 29 Октября 2018 17:50

АрмИнфо. И.о. министра обороны Армении Давид Тоноян провел встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ - Эндрю Шеффером - США, Игорем Поповым - РФ, Стефанем Висконти - Франция, прибывших в Ереван в рамках регионального визита.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МО РА, во встрече участвовал и Личный представитель Действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

По просьбе собеседников, Тоноян коснулся ситуации на армяно-азербайджанской госгранице и карабахско-азербайджанской линии соприкосновения войск.

И.о. главы МО РА отметил важность достижения договоренности между премьер- министром РА Николом Пашиняном и президентом Азербайджаном Ильхамом Алиевым в Душанбе, о создании оперативной связи, выразив надежду на то, что страны сопредседатели приложат соответствующие усилия для установления и функционирования подобной оперативной связи в нахиджеванском направлении. Отметив, что ВС Армении следят за ситуацией и контролируют все передвижения, Тоноян подчеркнул, что краеугольным камнем в сложившейся ситуации является соблюдение режима перемирия, а также осуществления мероприятий по предотвращению инцидентов и сокращению рисков.