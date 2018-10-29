Понедельник, 29 Октября 2018 16:30

АрмИнфо. Франция не признает Нагорно- карабахскую республику, подписанные местными исполнительными органами соглашения не налагают на правительство Франции никакой ответственности за их исполнение, и эти соглашения не имеют ровным счетом никакой юридической силы.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении пола Франции в Азербайджане Аурелии Бушез.

Посол Франции еще раз выразила искренние соболезнования родным и близким людей, погибших за время нагорно-карабахского конфликта, и сопереживание вынужденными переселенцам.

"Что касается визитов мэров французских городов в Нагорный Карабах, то позиция Франции ясна и однозначна. На посту сопредседателя Минской группы ОБСЕ Франция продолжает посредническую миссию между Арменией и Азербайджаном, исходя из позиции непредвзятости", - отметила французский дипломат.

Напомним, что 21 октября между городом Шуши Республики Арцах и французским городом Сент-Этьен была подписана Декларация о дружбе. Кроме того, 22 октября была подписана Декларация о дружбе между общиной Шехер Мартунинского района Республики Арцах и муниципалитетом Арнувиль Французской Республики.

Это вызвало гнев Баку. МИД Азербайджана заявило, что внесет в "черный список" лиц, посетивших Арцах.