Понедельник, 29 Октября 2018 16:28

АрмИнфо. На территории Армении с 30-31 октября ожидается погода без осадков. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Согласно источнику, 1-го, 3-го ноября в областях Лори, Тавуш, Сюник и в Арцахе, 2-го в отдельных районах ожидаются слабые осадки. Северо-восточный ветер с порывами до 3-8 метров в секунду. Днем 1-го и 2-го ноября температура воздуха понизится на 5-6 градусов, в областях Лори, Тавуш, Сюник и в Арцахе - на 6-8 градусов.

В Ереване с 30-31 октября, с 1-3 ноября ожидается погода без осадков. Температура воздуха днем будет колебаться от +14 до +18 градусов тепла.