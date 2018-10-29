Понедельник, 29 Октября 2018 16:28

АрмИнфо. Руководитель парламентской группы дружбы Армения - Бельгия Тачат Вардапетян 29 октября встретился с делегацией, возглавляемой членом Палаты представителей Бельгии Жан-Жаком Флайо.

Как сообщает пресс-служба парламента, в ходе встречи были обсуждены вопросы развития армяно-бельгийских отношений и укрепления дружбы двух народов. Затронуты предстоящие внеочередные парламентские выборы, их справедливое и прозрачное проведение. В этом контексте Вардапетян подчеркнул, что Армения движется по пути демократического развития, о чем свидетельствует состоявшийся в нашей стране плавный переход власти.

В свою очередь Жан-Жак Флайо также выделил необходимость расширения армяно- бельгийских связей. В обеспечении в мире притягательности Армении он подчеркнул важность развития туризма, отметив, что Армения в этом плане обладает преимуществом - Европа знает армянской народ через Диаспору.