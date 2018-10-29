Понедельник, 29 Октября 2018 16:25

АрмИнфо. Beeline запустил услугу Colocation для юридических лиц, которая позволяет клиентам размещать свои серверы, системы хранения данных, сетевое оборудование в новом дата-центре Beeline. Как сообщает пресс-служба компании, клиенты Beeline получат не только свойственные Colocation услуги по обслуживанию оборудования, физическую охрану, обеспечение климатического режима, резервное электропитание, но и ряд цифровых услуг, таких как: организация удаленного доступа к оборудованию, мониторинг и защиту информации.

<Являясь максимально продвинутым вариантом хостинга, услуга Colocation будет как нельзя кстати для многих развивающихся армянских интернет-проектов. Среди наших потенциальных клиентов мы видим и компании, оперирующие большими объемами информации. Уверен, что Colocation от Beeline будет пользоваться популярностью, так как среди его преимуществ гарантированно высокая скорость доступа в интернет, поскольку оборудование клиента будет размещено прямо в нашем дата-центре>, - отметил Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

Дополнительную информацию корпоративные клиенты могут получить по номеру 010 700 700 в рабочие часы.

Напомним, что ЗАО "VEON Armenia" - ныне "VEON Armenia Holdings B.V." (торговая марка Beeline) входит в группу компаний VEON, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".