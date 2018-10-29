Понедельник, 29 Октября 2018 16:23

АрмИнфо. В МИД России прокомментировали высказывания советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в Армении.

В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что недавно на брифинге официального представителя МИД России было прокомментировано "прощальное" выступление покидающего Ереван посла США Ричарда Миллза, "который публично инструктировал руководство страны пребывания по вопросам экономической политики и пообещал местным общественным организациям щедрое финансирование за надзор над правительством".

"Казалось, большей бесцеремонности, неотличимой от прямого вмешательства во внутренние дела, уже не бывает. Оказалось, это не так. Посетивший на днях Ереван Болтон публично потребовал, чтобы Армения отказалась от "исторических клише" в своих международных отношениях (особо не скрывалось, что речь идет о традиционной дружбе с Россией). Он также заявил, что ожидает от Никола Пашиняна после парламентских выборов в стране инициативных шагов по нагорно-карабахскому урегулированию. Естественно, не забыл порекламировать американское оружие, которое Армении надлежит приобретать вместо российского", - отметил в МИД РФ.

При этом в ведомстве считают, что не все произнесенное Болтоном в Ереване заслуживает критики. В Москве убеждены, что прекрасная мысль прозвучала в его интервью радиостанции "Свобода" 25 октября: "Для Армении действительно фундаментально важно быть полностью суверенной, а не зависимой или подверженной избыточному внешнему влиянию". "Хорошо бы Болтону вдуматься в смысл собственных слов", - посоветовали в МИД РФ.