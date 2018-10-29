Понедельник, 29 Октября 2018 16:22

АрмИнфо. Национальное Собрание дало свою политическую оценку и показало, что не является заложником правительства. Об этом 29 октября в беседе с журналистами заявил депутат от Республиканской партии Армении Армен Ашотян.

По его словам, не смотря на все попытки правительства оказать давление на парламент, Национальное Собрание выразило свою волю. "Думаю Никол Пашинян должен быть очень благодарен РПА за то, что она проявила принципиальность и не позволила, чтобы в Армении, которая является членом Совета Европы, происходили такие поспешные перемены в Избирательном кодексе. Осуществление таких коренных перемен в ИК за 42 дня до выборов отбросило бы Армению и демократию на многие десятилетия назад ", - отметил депутат.

Он также подчеркнул, что это исторический момент, когда следует руководствоваться не личными интересами, а в первую очередь интересами Армении. "Возможно, подобное решение не благоприятно для некоторых политических сил, однако, мы здесь не для того, чтобы обслуживать амбиции Никола Пашиняна", - подчеркнул Ашотян.

Касаясь советов, озвучиваемых политическими оппонентами, в адрес РПА, Ашотян заметил: "Странно, что все сейчас озабочены интересами РПА, и советуют нам как поступить в той или иной ситуации. Если Пашиняна так интересовали наши интересы, то он не должен был все эти месяцы подвергать гонениям республиканцев. Однако, мы смогли преодолеть все это, да, у нас были потери, но ядро партии, структуры, идеология остались", - отметил депутат.

При этом Ашотян заверил, что у РПА пока нет решения о том, примет ли она участия в выборах или нет. Тем не менее, он считает, что у РПА есть шансы пройти в парламент. "Этот шанс нужно непременно использовать. В Армении есть люди, которые не доверяют Николу Пашиняну. Наша цель пробудить в этих людях надежду",- заявил он.