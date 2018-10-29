Понедельник, 29 Октября 2018 15:56

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян направил поздравительное послание лидеру Ирландии Майклу Хиггинсу в связи с его переизбранием на пост.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе президент РА, Саркисян выразил убеждение, что деятельность и амбициозные проекты Хиггинса будут способствовать развитию и процветанию Ирландии. "Армения готова развивать отношения с Ирландией как в двустороннем, так и многостороннем форматах", - отметил президент Армении.

Действующий президент Ирландии Майкл Хиггинс 27 октября победил на очередных выборах и сохранил свою должность. Хиггинс набрал 56% голосов. На втором месте оказался предприниматель Питер Кейси. Оставшиеся четыре кандидата не преодолели отметку в 10%. Также на выборах в субботу ирландцы проголосовали за исключение из конституции наказания за богохульство. "За" высказались 64,85% избирателей. Большая часть ирландцев не знала о существовании такого закона до выступления актера и писателя Стивена Фрая на телеканале RTE. В последний раз в Ирландии наказывали за богохульство в 1855 году. Тогда страна находилась под властью британской короны. Результаты подтвердили в Дублинском замке в субботу вечером (в ночь на воскресенье по московскому времени). Президент Ирландии избирается на срок в семь лет, один человек может быть избран президентом не более двух раз.