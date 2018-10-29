Понедельник, 29 Октября 2018 15:38

АрмИнфо. Если народ Армении захочет, то я не буду заниматься политикой. Об этом 29 октября в беседе с журналистами завил глава партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян.

Царукян заверил, что его избрание в парламент никогда не было самоцелью, просто он хочет быть полезным людям. На вопрос будет ли он оппозицией в новом парламенте или же напротив, создаст коалицию с правящим большинством, Царукян заявил: "Не хочу говорить ничего заранее. Я хочу, чтобы наша страна процветала, чтобы наши проблемы были решены. То, что хорошо для нашего народа, хорошо и для меня. Я сделаю все, чего захочет мой народ. Если он захочет, я буду оппозицией. Царукян не раз делом доказывал, что он рядом с нарoдом. Если он захочет, я не стану заниматься политикой", - подчеркнул депутат, тем не менее заверив, что сейчас он безоговорочно рядом с Пашиняном.

Несмотря на утверждение о выходе из политики, Царукян, тем не менее, заявил, что именно он возглавит пропорциональный список ППА на предстоящих выборах. "Да, его возглавлю я, сейчас мы составляем список, я все еще думаю, как же его составить, с тем, чтобы в нем были определенные перемены. Я на все обращаю внимание", - подчеркнул депутат.

Что касается того, будут ли включены в предвыборный список зятья Царукяна, которые являются бизнесменами, последний заявил: "Они не бизнесмены, они собственники. Если наш народ захочет проголосовать за них, то я обдумаю данный вопрос".

Он также заявил, что ему все равно, по какому Избирательному кодексу пройдут выборы. "Так или иначе мы примем участие в выборах", - заключил Царукян.

Отметим, что сегодня Гагик Царукян после долгого перерыва присутствовал на заседании НС и даже проголосовал за проект реформ ИК. Однако даже участие Царукяна не спасло проект от провала.