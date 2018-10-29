Понедельник, 29 Октября 2018 14:49

АрмИнфо. Делегация во главе с президентом Армении Арменом Саркисяном с рабочим визитом отправилась в Беларусь для участия в Мюнхенской конференции по безопасности (Munich Security Conference), где примет участие во встрече основной группы (MSC Core Group).

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе главы Армении, в состав делегации вошли секретарь Совбеза Армен Григорян, другие должностные лица.

В рамках визита предусмотрена встреча Саркисяна с коллегой из Беларуси Александром Лукашенко, а также представителями армянской общины.

Мюнхенская конференция по безопасности (МКБ) пройдет в Минске с 30 октября по 1 ноября 2018 года. Беларусь впервые принимает столь масштабный международный форум, который соберет в Минске ряд руководителей европейских государств, видных политических деятелей, представителей международных организаций, академического сообщества. В числе участников премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, премьер­министр Молдавии Павел Филип. Участниками дискуссии станут министры иностранных дел Македонии, Монголии, Польши и Словакии, генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, комиссар ЕС по переговорам о добрососедстве и расширении Йоханнес Хан, генеральный секретарь НАТО по коммуникациям и безопасности Арнд Фрейхерр Фрейтаг фон Лорингховен, исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо.

В общей сложности около 70 ключевых лидеров обсудят ряд насущных проблем безопасности для Восточной Европы и Евроатлантического региона. Среди других тем участники обсудят текущие перспективы Минского процесса по прекращению конфликта на востоке Украины, будущему отношений между Востоком и Западом и разрушении соглашений о стандартном и ядерном контроле над вооружениями в Евроатлантическом пространстве. Более того, нынешнее состояние региональных конфликтов, а также устойчивость экономической модели Восточной Европы будут включены в повестку дня.